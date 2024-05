Allt om Shannen Doherty: Exmakarna, cancern och Beverly Hills

Shannen Doherty ålder – hur gammal är hon?

Shannen Doherty är född den 12 april 1971. Det betyder att hon fyllde 53 år under 2024.

Shannen Doherty under 1990-talet. Bildkälla: LANDMARK MEDIA/Alamy

Shannen Doherty ung – hur såg hon ut?

Shannen Doherty gjorde sig ett namn inom film- och tv-branschen under 1990-talet. Hon blev ett känt namn runt om i världen och kom att bli en stor skådespelerska.

(Från vänster) Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth och Tori Spelling år 2019. Bildkälla: Chris Pizzello/AP

Vilka filmer och tv-serier har Shannen Doherty varit med i?

Shannen Doherty har medverkat i många filmer och serier. Hon slog igenom när hon skådespelade i serien Beverly Hills 90210.

När Shannen var elva år gammal medverkade hon i serien Lilla huset på prärien som Jenny Wilder. Efter detta fick hon en roll i Our House.

Hon har dessutom medverkat tillsammans med Sarah Jessica Parker i Girls Just Want to Have Fun och i Heathers.



Efter att Shannen slog igenom i Beverly Hills 90210 har hon byggt en hel karriär på att skådespela.

När gjorde Shannen Doherty Beverly Hills 90210?

Shannen Doherty var 19 år gammal när hon castades till serien Beverly Hills 90210 år 1990. Det var då hennes stora genombrott skedde.

Shannen spelade karaktären Brenda Walsh som var tvillingsyster med Brandon Walsh, som spelades av Jason Priestley.

Shannen Doherty med ex-maken Kurt Iswarienko år 2020. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp socialmediaservice

Har Shannen Doherty make eller pojkvän?

Shannen Doherty har varit gift tre gånger, men det verkar som att hon är singel i dagsläget.

Mellan åren 1993 och 1994 var Shannen gift med den amerikanska skådespelaren, komikern och artisten Ashley Hamilton. Senare gifte hon sig med Rick Salomon och äktenskapet höll ett år, mellan 2002 och 2003. Solomon är en stor amerikansk poker-spelare, som är känd för sitt "sextape" med Paris Hilton.

Shannen hade däremot ett längre äktenskap med kändisfotografen Kurt Iswarienko. Paret var gifta mellan 2011 och 2023.

– Skilsmässa var det sista Shannen ville. Tyvärr kände hon att hon inte hade något annat val. Ni kan kontakta Kurts agent, Collier Grimm på Picturekid eftersom hon är intimt involverad, sa Shannens talesperson Leslie Sloane till TMZ vid tillfället.

Shannen tror däremot inte att hon kommer vara singel för all framtid.

– Jag måste verkligen älska mig själv och förlika mig med det förflutna, innan jag kan gå vidare, och nu är jag ganska säker på att jag kommer att träffa någon – förhoppningsvis snart, sa hon till People i slutet av 2023.

Har Shannen Doherty barn?

Shannen Doherty har inga biologiska barn. Det var i augusti 2015 som hon öppnade upp om sin cancerdiagnos och hur den påverkade barnfrågan.

I det amerikanska tv-programmet The Dr. Oz Show berättade Shannen vid tidpunkten att hon inte kunde få barn med sin dåvarande man Kurt Iswarienko, på grund av den cancerbehandling hon genomgick vid tidpunkten.

– Jag är 44 år nu och jag och min man ville ha barn. Men på grund av behandlingen är det mer troligt att vi adopterar än att vi får biologiska barn, sa skådespelerskan i programmet.

Shannen Doherty fick cancer år 2015. Bilden är tagen i september 2016. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp

Har Shannen Doherty cancer?

Ja, Shannen Doherty har cancer. Hon fick sin bröstcancerdiagnos år 2015.

Shannen Dohertys cancer har spridit sig till hjärnan. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp socialmediaservice

Har Shannen Dohertys bröstcancer spridit sig till hjärnan?

Shannen Doherty lever med bröstcancer. Hon fick diagnosen redan 2015 och i februari 2020 berättade stjärnan att hennes cancer kom tillbaka året innan, och kategoriserades som stadium 4.

I skrivande stund genomgår hon en behandling för bröstcancern och hoppas kunna "klämma ut ytterligare tre till fem år" i livet, något som hon sagt i sin podcast Let's be clear. Sommaren 2023 berättade Doherty att läkarna hittat metastaser i hennes hjärna och att hon skulle genomgå strålningsbehandling.

I början av 2024 berättade skådespelaren att hennes cancer har fortsatt sprida sig och att det nu också har drabbat hennes skelett.

– Jag vill inte dö. Jag är inte klar med att leva. Jag är inte klar med att älska, jag är inte klar med att skapa, har Shannen sagt i en intervju med tidningen People.

Shannen Doherty med sin mamma Rosa år 2021. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp socialmediaservice

Hur mår Shannen Doherty idag?

I dag försöker Shannen Doherty leva sitt liv till fullo och försöker omfamna livet medan hon lever, något som hon tidigare berättat i sin podcast. Där pratade hon om hur hennes prioriteringar har ändrats sedan hon insjuknade.

Det viktigaste i Shannens liv är just nu är hennes mamma Rosa. Hon vill underlätta mammas liv efter att hon har somnat in.



– Det spelar ingen roll om du har en dödlig sjukdom. Jag tror att du ska leva livet till fullo och omfamna livet medan du lever. Men jag antar att jag efter cancern har inventerat mitt liv, och ändrat mina prioriteringar. Min högsta prio är min mamma, berättade hon i podden.

– Jag vill inte att hon ska ha massa saker att hantera. Jag vill inte att hon ska ha fyra hyrlager fulla av möbler. Ingen av oss behöver egentligen alla saker vi har. Vi alla kan dra ner på prylar och inte bli "hoarders" – vilket jag var med alla mina möbler, säger hon.

Har Shannen Doherty Instagram?

Ja, Shannen Doherty finns på Instagram-kontot @theshando.