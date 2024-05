Benjamin Ingrosso öppnar upp sig: “Att vakna med…”

Den 21 maj 2024 är det premiär för Benjamin Ingrossos dokumentär "This is Benjamin Ingrosso part one" på strömningstjänsten Max. Det är en dokumentär som är skapad av Benjamins två bästa vänner Jacob Rangnitt och Oskar Fagerström.



Benjamin Ingrosso öppnar upp sig: "Brutalt bra"

I dokumentären "This is Benjamin Ingrosso part one" kommer vi få följa Benjamin Ingrosso med målet att bli Sveriges största manliga musikexport. Filmen kommer skildra en sida av Benjamin som vi inte sett tidigare, och alltså inte bara hans väg till raketkarriären.

– Det finns delar i filmen som när jag fick se det första gången kände jag: nej, det här vågar jag inte visa, berättar Benjamin.

Benjamin menar att man kommer få se honom prata om saker som han aldrig har uttryckt tidigare, såsom saker som han tänker och känner om sig själv. Han menar att han tror att många kommer kunna känna igen sig och det har varit viktigt för Benjamin att tittarna får följa mer än artistdrömmen.

– Man ska känna att man känner igen sig och att man ska bli väldigt inspirerad. Jag själv blir inspirerad när jag ser det här, jag tycker att den är brutalt bra – det kan jag säga för att jag inte har gjort den, säger Benjamin.

Benjamin Ingrosso: "De kan ju sova hos mig"

Att det är två av Benjamins närmsta personer, Jacob Rangnitt och Oskar Fagerström, som skapat dokumentären medför att tittarna antagligen kommer få komma honom väldigt nära.



– De kan ju sova hos mig, utan att det är något konstigt och vakna upp med mig eller vara med mig när jag kanske inte riktigt vill ha dem där. Men de ändå är där, säger Benjamin i "Nyhetsmorgon".

Benjamin är van att ha en kamera i ansiktet, med sin ständiga karriär i rampljuset och medverkan i "Wahlgrens värld", därför har det inte varit särskilt jobbigt att vakna med en kamera i ansiktet.

– Det som varit skönt är att vi filmat det här så länge men inte vetat när det här ska släppas. Jag själv har känt att: jaja, nu filmar de men det här kommer säkert aldrig bli av. Vi har inte haft ett premiärdatum eller vetat vad det ska bli. För bara ett halvår sedan knöt vi ihop säcken, säger han.

"This is Benjamin Ingrosso part one" har premiär på Max den 21 maj 2024.