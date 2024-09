Paow: Tjänat en halv miljon i månaden • Verklig inkomst: 0 kr

Hon har befunnit sig i rampljuset i över ett decennium, synts i flera stora tv-produktioner och på sociala medier har hon under åren följts av hundratusentals människor.

Vi pratar om Paulina "Paow" Danielsson som idag är en av landets mest kända influencers och realityprofiler då hon varit med i flera säsonger av Paradise Hotel och Ex on the Beach.

På Instagram visar hon upp ett liv med exklusiva märkeskläder från Prada och Gucci, dyra resor till världens alla hörn och middagar på restaurangerna runt Stureplan i Stockholm.

Paow inne på Prada-butiken i Stockholm. Bildkälla: Instagram/paowmeow

Paow hävdar: "Tjänat en halv miljon i månaden på OnlyFans"

I kölvattnet av Coronapandemin så skaffade Paow ett konto på OnlyFans. I april 2021 skrev hon ett inlägg i sin blogg där hon berättade om det:

"I början på året så skaffade jag ju även onlyfans som gjorde att jag började tjäna bättre med pengar, vilket kändes skönt och blev en otrolig frihet".

Paow har avslöjat hur explicit material hon spelar in för plattformen OnlyFans. Det handlar dels om avklädda bilder men även om regelrätta sexvideos tillsammans med olika partners.

Paows profilsida på OnlyFans. Bildkälla: OnlyFans

Paow har även gjort flera samarbeten med både svenska och internationella OnlyFans-profiler, och i intervjuer har hon flera gånger nämnt hur mycket pengar hon tjänar på OnlyFans.

En månad under 2021 ska hon enligt egen utsago ha tjänat över 200 000 kronor. År 2022 tjänade hon – återigen enligt egna uppgifter – över 400 000 kronor på en månad. Något hon understödde med skärmdumpar från ett saldo.

Paow berättade i en story att hon under augusti 2022 tjänat så här mycket pengar på OnlyFans. Bildkälla: Instagram/paow

Utöver det har hon på sociala medier berättat om hur en av hennes "OnlyFans-killar" shoppat åt henne för flera hundra tusentals kronor.

LÄS MER: Paow avslöjar på nära vänner: "Fick present för 139 000"

I en ny intervju från sommaren 2024 med profilen Andy Fresh så berättade Paow återigen om hur mycket hon tjänat under en månad. Då rörde det sig om över en halv miljon kronor – i månadslön.

– Alltså dollar, hörs Paow säga i klippet.

– Jävlar, så pass mycket?, utbrister Andy Fresh.

– Mm, svarade Paow.

Paow berättade om sin lön på OnlyFans i en intervju med Andy Fresh. I klippet, som publicerades i somras, så sa Paow att hon tjänade 55 000 dollar under en månad. I dagens valutakurs är det över 570 000 kronor. Bildkälla: Instagram/andyyh1

Fastställd förvärvsinkomst 2023: 0 kronor

Men på Paows deklaration finns inte ett spår av pengarna från OnlyFans – under 2023 så hade hon nämligen en fastställd förvärvsinkomst på 0 kronor. Och ett överskott av kapital på fyra kronor.

Paulina "Paow" Danielsson är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige. Hon saknar aktiebolag och enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 har tagit del av är hon inte heller godkänd för F-skatt eller registrerad för moms. Hon är inte heller registrerad som arbetsgivare.

Paow är verksam som styrelseledamot i två bolag. Dels en grill som beskriver sin verksamhet som "kioskverksamhet inklusive grill och servering samt take away", samt en livsmedelsbutik i Stockholm.

På Instagram delar Paow med sig av bilder från sina resor. Bildkälla: Instagram/paowmeow

År 2019 hade Paow en fastställd förvärvsinkomst på 269 500 kronor, året därpå låg den på 249 300 kronor med ett underskott på 4 511 kronor.

År 2021 störtdök Paows inkomst till 31 600 kronor, enligt uppgifter från Skatteverket. Då hade hon även ett underskott av kapital på 104 kronor.

Men 2022 hände något – då var Paows fastställda förvärvsinkomst plötsligt nere på noll igen. Då hade hon ett överskott av kapital på fem kronor. Nästan identiskt såg det ut under 2023, då hon återigen hade en fastställd förvärvsinkomst på 0 kronor och ett överskott av kapital på fyra kronor.

Paow skattar inte heller i Norge

Paulina Danielsson är skriven i Sverige, men på sin OnlyFans-sida har hon markerat sin platsinformation eller så kallade "kartnål" i Norge.

För säkerhets skull kontaktar Nyheter24 det norska skatteverket, Skatteetaten, för att se om Paow betalar skatt i vårat grannland istället. Men det norska skatteverket har inga uppgifter om att Paulina skulle betala skatt eller ha tillgångar i Norge.

"De norska skattemyndigheterna har inga sådana uppgifter om nämnda person", skriver Øyvind Strømstad på Skatteetaten i ett mejl till Nyheter24.

Paow. Bildkälla: Stella Pictures.

Skatteverket: "Ger det inkomster så måste man redovisa det"

Hur kan det gå ihop? Pia Blank Thörnroos är jurist och rättslig expert på Skatteverket. Hon kan inte uttala sig om det specifika fallet, men förklarar hur reglerna fungerar rent allmänt.

– Om du bor i Sverige om du tjänar pengar – om det är på Ica eller OnlyFans – är den inkomst du har är i grunden skattepliktig. Grundbeloppet är 24 237 kronor. Men allt utöver det ska redovisas normalt i deklarationen. Sen spelar det ingen roll hur mycket det är, säger Blank Thörnroos till Nyheter24.

Pia Blank Thörnroos berättar att det har blivit vanligare och vanligare att många – särskilt unga – har dålig koll på hur det fungerar, och helt enkelt inte förstår att huvudregeln är att de ska skatta för alla pengarna som de har tjänat under året oavsett som de fått betalt för att de utfört ett arbete eller för att de sålt något.

Om en person inte har F-skatt eller AB och har nolltaxerat samtidigt som hen enligt egen utsago tjänar flera hundra tusentals dollar i månaden...

– Antingen så har man redovisat det i deklarationen eller så är det inte sant. Ibland för unga människor är det inte så självklart att de förstår att de ska skatta. "Allt som jag får utöver det förtryckta beloppet i deklarationen är kanske skattefritt". Därför är det viktigt att påpeka att det inte är så, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets huvudkontor i Stockholm. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Om en person tjänat så mycket pengar som till exempel Paow har gjort men inte redovisat för det så har Pia Blank Thörnroos en uppmaning.

– Då är det dags att börja redovisa sina inkomster till Skatteverket. Man plockar svamp, tillverkar och säljer smycken, gör OnlyFans – ger det inkomster så måste man redovisa det. Det är inte förtryckt i deklarationen men du måste redovisa det, säger Pia Blank Thörnroos.

Kan det röra sig om ett brott?

– Ja, låter man bli att redovisa inkomster kan det vara fråga om skattebrott men det vanligaste är att du påförs skattetillägg om du låter bli att deklarera en inkomst som du har haft, säger Pia Blank Thörnroos till Nyheter24.



Den som tjänar sammanlagt högst 24 237 kronor under året ska inte skatta och ska normalt inte lämna inkomstdeklaration. Skattetillägget är 40 procent av den skatt som man ska betala på den oredovisade inkomsten.

Nyheter24 har upprepade gånger sökt Paulina Danielsson för en kommentar. Hon har inte återkommit.