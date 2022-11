Paows avslöjande på "nära vänner" – fick present för 139 000 kronor

Dokusåpadrottningen Paulina "Paow" Danielsson fyllde nyligen 29. Den 14 oktober tog Paow ett steg närmare 30, och födelsedagen firades på resande fot. Paow har varit en längre tid i Thailand, och i skrivande stund befinner hon sig på Bali.

Efter att ha avverkat flera säsonger av "Paradise Hotel" och synts i både "Ex on the beach", "Temptation Island" och "Lyxfällan" så har Paow tagit en liten paus från dokusåpor. Istället försörjer sig Paow på sin Instagram och sitt konto på Only Fans.

Paow tjänar extremt mycket pengar på sin OnlyFans. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Paow tjänar miljoner på OnlyFans

Paow har funnits på OnlyFans sedan januari 2021, och för att se Paows lite mer intima material kostar det prenumeranten 250 kronor i månaden. Nyligen skrev Nyheter24 om hur mycket pengar Paow tjänade på OnlyFans bara i augusti – och det är mer än en vanlig årslön.

Paow är aktiv på OnlyFans. Bildkälla: OnlyFans

Det fick Paow i present för nästan 140 000 kronor

På Instagram har Paow nästan 200 000 följare, och hon uppdaterar flitigt från sina resor och sin vardag. Precis som de allra flesta med Instagram har Paow även ett gäng personer på sina "nära vänner". Det är storys som bara visas för de i Paows innersta krets.

Instagramkontot exonphbarb, som drivs av Nessa Elie, har över 150 000 följare, och under gårdagen delade hon med sig av en story från Paows "nära vänner".

Där berättade Paow att hon fått en minst sagt generös present från en av hennes "OnlyFans-killar".

"En av mina Of-killar frågade mig om jag önska mig något och jag sa ett par skor från Chanel. Så skicka han detta och ba "det blev mer än ett par skor, men tyckte synd om dig när du sagt att du inte fått nån present i år".

Till texten visade Paow ett kontoutdrag på 12 630 dollar som killen shoppat för på Chanel-butiken i Beverly Hills. I dagens valutakurs blir det hela 139 000 kronor.