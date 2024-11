Allt om Carl Tuleus: Familj, utbildning och podden med Laki

Carl Tuleus ålder – hur gammal är han?

Carl Tuleus föddes den 3 oktober 1995, vilket innebär att han fyller 30 år under hösten 2025.

Växte Carl Tuleus upp i Örebro?

Ja, Carl Tuleus växte upp i Örebro, men är numera bosatt i Stockholm.

Carl Tuleus familj – har han syskon?

I sociala medier har det framgått att Carl Tuleus har åtminstone en bror. Han har också delat flera bilder på sin mamma.

I intervjuer har Tuleus dock pratat relativt lite om sin familj. Inför ett avsnitt av podcasten "Tänk om" berättade Tuleus att hans pappa, som inte lever längre, var alkoholist.

"En gång, när jag gick på förskola så kom min pappa och hämtade mig och han var full. Ett annat av mina tidigaste minnen är när min pappa skulle gå till affären, men försvann och kom tillbaka någon timme senare. Jag satt livrädd på samma stol som när han gick. Han luktade öl. Jag har vetat sen jag var liten att min pappa var alkoholist, att det är en sjukdom, trots det har jag själv tankar om vem som är eller kan vara alkoholist", skrev han då på LinkedIn.

Carl Tuleus utbildning – är han journalist?

Ja, Carl Tuleus är utbildad journalist och etnolog, enligt Nerikes Allehanda. Han har tidigare varit kommunikatör på SVT.

Driver Carl Tuleus "Tänk om"?

Ja, som tidigare nämnt gjorde Carl Tuleus tidigare den Spotify-exklusiva podcasten "Tänk om".

– Det är ett samtal som ska bjuda in lyssnare att våga väcka tankar kring olika frågor. Om vi tar det utifrån ett exempel: Som homosexuell man fick jag tidigt höra folk som skrek ”jävla bög” efter en innan man själv visste vad man var. Men tänk om det inte är jag, tänk om jag inte är den jag vill vara? Samhället uppfostrar oss att tycka och ha åsikter om allt, men vi får aldrig tänka om. Jag vill att vi ska bli bättre på att lyssna på varann och bjuda in människor till just tänka om, sa Tuleus om podden i en intervju med QX inför premiären.

Inga nya avsnitt har släppts sedan 2022.



MISSA INTE: Kända popsångerskan är Perla Malmbergs mamma

Gör Carl Tuleus "Hör här" med Lovisa "Laki" Karlsson?

Numera kan du i stället höra Carl Tuleus i podcasten "Hör här" som han gör tillsammans med Youtubern Laki, vars riktiga namn är Lovisa Karlsson.

"Varje måndag delar Laki och Carl Tuleus ofiltrerat med sig av sina liv. Med hjälp av humor tar de sig an alltifrån enkla problem till svåra och allvarligare ämnen. Samtal om olycklig kärlek, sex, ätstörningar, beroende och tourettes. Du får höra allt, i Hör här!", går att läsa i poddens beskrivning.

LÄS MER: Allt om Laki: Namn, podcast, längd, pojkvän och Youtube

Podduon medverkade i SVT Edits "Älskade vän" under hösten 2024. Då berättade Tuleus om hur "Hör här" blivit hans räddning när han var deprimerad

– Det som är så speciellt med vår relation är att vi använder vårt eget mörker för att alltid få den andre att le. Det är ju väldigt speciellt. Jag tycker att det är en skön känsla. Man kan förstå varandra bättre, sa Laki om vänskapen då.

MISSA INTE: Allt om Emilia Hult: Twitch, expojkvän och Förrädarna 2024

Har Carl Tuleus pojkvän?

Det är oklart huruvida Carl Tuleus har pojkvän i dag. Det är åtminstone inget som han gått ut med i sociala medier eller intervjuer.

Har Carl Tuleus Instagram?

Ja, på Instagram heter Carl Tuleus @carltuleus.

MISSA INTE: Stella Cocozza: Därför är jag och Hanna Friberg inte vänner