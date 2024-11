Det var tidigt 2024 som vännerna Stella Cocozza och Hanna Friberg startade upp podden "30s in the city som handlade om singellivet i New York.

Podden hamnade snabbt längst upp på podd-topplistorna och succén var ett faktum. Men efter två säsonger blev det tyst och tjejerna slutade att umgås.

30s in the City. Bildkälla: PODPLAY

Nu ställde sig alla frågan: Vad var det som egentligen hände?

I veckans avsnitt av "Mer än bara morsa" gästar Stella tjejerna Ines Kokic och Kenza Zouiten Subosic som snabbt frågar Stella om hennes syn på vad det var som hände.

– Jag har så mycket jag skulle kunna berätta om det här men jag kommer att välja att vara den större personen. Jag vill inte kasta någon under bussen då Hanna varit min bästa vän och jag har till och med sett henne som min syster, inleder Stella.

– Trots att vi inte är vänner nu eller ens poddkollegor så vill jag respektera henne.

Stella fortsätter me att säga att hon är "skitledsen över att podden inte är kvar" men att det hela har att göra med någonting som Hanna och Stella redan berättat.

– Det började med att vi gjorde en kravlös första säsong, ett litet äventyr i New York och kul grej. En extra inkomst som vi då delade 50/50.

Hanna Friberg med Stella Cocozza. Bildkälla: Instagram

– Men sen när podden gick så bra och skulle göra en andra säsong så ville Hanna ha en uppdelning som var 70/30.. alltså 70 procent till henne och 30 procent till mig. Detta är ingenting hemligt för vi har pratat om det öppet på Youtube. Så det är information som är offentlig. Nu berättar jag bara vad jag egentligen tyckte om det.

– Jag gick med på det då jag så gärna ville ha podden. Jag gjorde det mesta arbetet men Hanna kände väl att det skulle vara värt för henne... då hon redan har en annan podd och fler följare och så vidare, berättar Stella.

Kan Stella Cocozza och Hanna Friberg podda igen?

Stella fortsätter att berätta att livet på resande fot blev väldigt kostsamt och att hon inte kunde bedriva sitt andra jobb på distans. Detta gjorde att hon blev helt beroende av inkomsten podden gav.

– Då det blev svindyrt att leva så behövde jag få in mer pengar. Så ja.. när jag fick nog var väl när vi släppte ett betalavsnitt vi drog in väldigt mycket pengar på så kände jag att det blev väldigt orättvist. Så hela uppdelningen skavde så mycket för mig och gjorde så ont i själen att det tillslut inte gick. Och det är heller inte min syn på vänskap. Man kan ju inte vara vän med någon som vill fördela det på det här sättet, avslutar Stella.

Inez och Kenza frågar sedan Stella om hon i dag hade kunnat tänka sig att ta upp podden igen om Hanna Friberg ville.

– Jag tror att det är så pass infekterat... trots att det skulle vara andra villkor skulle det kännas konstigt.

Nyheter24 söker Hanna Friberg som ännu inte återkommit.