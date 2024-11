Allt om Laki: Namn, podcast, längd, pojkvän och Youtube

Lakidoris namn – vad heter hon egentligen?

Den svenska youtubaren Lakidoris, eller Laki som hon nu kallar sig på Youtube, heter egentligen Lovisa Karlsson.

Laki ålder – hur gammal är hon?

Lovisa Karlsson, eller Laki, är född den 14 oktober 1997. Det innebär att hon fyller 28 år under hösten 2025.



Laki längd – hur lång är hon?

I en video från 2015 berättar Laki att hon är ungefär 163 centimeter lång.

Är Lakidoris fortfarande aktiv på på Youtube?

Sedan Lovisa "Laki" Karlsson var 14 har hon lagt upp videos på Youtube där tittare kan följa hennes liv. Från början gick kanalen under namnet "Lakidoris" men nu går den under namnet under "Laki".

Än i dag – som 27-åring – uppdaterar hon kanalen kontinuerligt.

MISSA INTE: Därför umgås inte Dragomir Mrsic med Förrädarna-deltagarna

LÄS MER: Jenny Alversjö förd akut till sjukhus – föll ihop på gala

Hur många prenumeranter har Lakidoris på Youtube?

I skrivande stund har kanalen "Laki" 308 000 prenumeranter.

Vad heter Lakis podcast med Carl Tuleus?

Laki har podcasten "Hör här!" tillsammans med Carl Tuleus, 29. På sin Instagram beskriver han sig själv som poddare, komiker och skådespelare.

De släpper nya avsnitt varje måndag och "Hör här!" hade premiär den 1 oktober 2023.

Jobbade Laki på hemtjänsten?

2024 började Laki jobba inom hemtjänsten. I en intervju med Göteborgs-Posten säger hon att det är "det hälsosammaste beslutet jag tagit på länge".

– Jag har inga kollegor. Det är ju bara väldigt ensamt. Det är skittråkigt liksom. Alltså det är inte konstigt att jag mår dåligt. Jag sitter här ensam. Jag har all fritid i världen. Alltså man mår inte bra av det. Man behöver liksom alltid krav på sig, sa hon då.

I intervjun avslöjar hon att det var ingen mindre än poddkollegan Carl Tuleus som inspirerade henne att börja på hemtjänsten. När de träffades var Tuleus arbetslös men skaffade senare ett jobb inom hemtjänsten.

Laki blev erbjuden ett sommarvikariat som hon tackade ja till.



– Jag börjar och provar det nu liksom. Och sen så får vi se om jag vill fortsätta. Men det kommer jag nog, när jag ändå inte gör så mycket om dagarna annars, sa hon då till tidningen.

Hon var dock tydlig med att hon skulle fortsätta hålla Youtube och podden uppdaterad under tiden.



Huruvida hon fortfarande jobbar på hemtjänsten är okänt.

MISSA INTE: Carolas ord sågas: "Förbannad lögn"

LÄS MER: Därför gör Christopher Garplind P3 Guld utan Hanna Hellquist

Har Laki pojkvän eller flickvän?

Om Laki har en pojkvän eller flickvän är okänt.

Vem är Lakis expojkvän Ruben?

Laki har varit tillsammans med en man vid namn Ruben, något som hon offentliggjorde i en video från 2020. Där förklarade hon även att hon och Ruben är bonussyskon – det vill säga att Lakis pappa var tillsammans med Rubens mamma – men att hon inte känt Ruben sedan innan.

Paret bröt upp 2023.

Har Laki Instagram?

På Instagram går Lovisa "Laki" Karlsson under namnet @laki, precis som på hennes Youtube-kanal.

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu