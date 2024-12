Johanna Söderberg ålder – hur gammal är hon?

Johanna Söderberg föddes den 31 oktober 1990, vilket innebär att hon fyller 35 år under 2025.

Johanna Söderberg längd – hur lång är hon?

Det är oklart exakt hur lång Johanna Söderberg är. På sin Instagram skriver hon att hon är "tall as hell", alltså "lång så in i helvete" och i en artikel publicerad i The Telegraph anger man att hon ska vara drygt 185 centimeter lång.

Klara Söderberg och Johanna Söderberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Är Johanna Söderberg med i First Aid Kit?

Ja, Johanna Söderberg utgör den ena halvan av First Aid Kit som grundades år 2007. Året därpå debuterade de med ep:n "Drunken trees" och år 2012 slog de igenom med dunder och brak när de släppte albumet "The lion's roar", enligt GP.

Utöver att sjunga spelar också Johanna gitarr, keyboard, bas och autoharpa, enligt Guitar Girl Magazine.

Är Johanna Söderberg syster till Klara Söderberg?

Den andra halvan av First Aid Kit består av Klara Söderberg, som är syster till Johanna Söderberg. Klara spelar framför allt gitarr.

Klara Söderberg. Foto: Heiko Junge/NTB/TT

I en intervju med TT har Klara berättat om systrarnas knep för att undvika tjafs när de jobbar så tätt inpå varandra: alltid sova ut och lyfta eventuella problem tidig.

– Vi får allt sagt och sen så är vi liksom vänner igen, sa hon då.

Vem är äldst och yngst av First Aid Kit-systrarna?

Som tidigare nämnt är Johanna Söderberg född 1990. Klara Söderberg är född 1993, vilket innebär att hon är lillasyster till Johanna.

Klara Söderberg, till vänster, är tre år yngre än Johanna Söderberg. Foto: Christine Olsson/TT

Har First Aid Kit-systrarna en lillebror?

Ja, Johanna Söderberg och Klara Söderberg har en lillebror vid namn Isak Söderberg, som faktiskt tog plats på scen med First Aid Kit-systrarna när deras Palomino-turné besökte Avicii Arena under 2023.

– Det var första gången vi tre stod på scen tillsammans. Vi har sjungit mycket ihop innan, men vi har aldrig gjort det här, sa Johanna till TV4 efter konserten och fortsatte vidare:

– Det är en stor grej att göra sin scendebut i Globen. Nu var det dags, nu var han redo. Han är ju otrolig.

Johanna Söderberg föräldrar – vem är hennes mamma och pappa?

Att Söderberg-barnen har musikalisk talang är kanske inte så konstigt. Pappa Benkt Söderberg är musiker och var under många år gitarrist och basist i rockbandet Lolita Pop.

För Aftonbladet har Klara Söderberg berättat om hur det var att växa upp med en verksam musiker som pappa.

– Inställningen var att pappa är popstjärna. Fast när vi mimade framför spegeln var det ju Karin (Wistrand, Lolita Pops sångerska, reds. anm) vi imiterade.

Lolita Pop. Foto: Mats Schagerström/TT

I samma intervju berättade Johanna Söderberg om deras mammas betydelse för musikintresset.

– Hon studerade filmvetenskap och jobbar som filmpedagog för lärare och barn. Men hon är lika musikintresserad. Det har alltid varit mycket musik hemma.

First Aid Kit låtar – vad har de gjort för hits?

Genom åren har First Aid Kit gjort några riktiga megahits, däribland "My silver lining", "Emmylou" och "Wolf".

Har Johanna Söderberg pojkvän eller make?

Ja, Johanna Söderberg är ihop med Gustav Weber Vernét. Paret träffades på Tinder, har hon berättat i podden "Babykaos". De hade dock setts tidigare genom gemensamma kollegor.

– Men jag hade aldrig tänkt på honom på det sättet, sa hon i podden och konstaterade att de blev ett par nästan direkt.

– Jag är en sån person och han är också det. Så himla skönt att inte behöva spela cool.

Vem är Johanna Söderbergs partner Gustav Weber Vernét?

Johanna Söderbergs partner Gustav Weber Vernét är musiker och har bland annat spelat med den svenska världsstjärnan Tove Lo. Det var via hennes manager, som också är First Aid Kits manager, som Johanna och Gustav först kom i kontakt med varandra.

Har Johanna Söderberg barn?

Ja, Johanna Söderberg och hennes partner Gustav Weber Vernét har två barn: döttrarna Harriet, född 2020, och Karin, född 2024.

Har Johanna Söderberg Instagram?

Ja, på Instagram heter Johanna Söderberg @jksoderberg.