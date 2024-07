5 populäraste artisterna i Sverige – enligt resten av världen

Listan från strömningsjätten begränsar sig till att röra nysläppta låtar av svenska artister utanför Sverige. Inte helt överraskande är många av låtarna elektronisk dansmusik och samarbeten med andra internationella stjärnor.

På listan finns Zara Larsson och Benjamin Ingrosso. Foto: Jessica Gow/TT

De fem mest spelade låtarna av svenska artister utomlands på Spotify mellan januari-juni 2024:

1. 5 Seconds of summer, David Guetta, Galantis - Lighter

2. Zara Larsson - You love who you love

3. Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Purple Disco Machine, Shenseea - Honey boy

4. Golfklubb, Pablo Paz, VC Barre, takenoelz - Soldat - RMX

5. Elliphant, Luude - Pachamama

Andra artister på listan är Niki & The Dove, Swedish House Mafia, Smash Into Pieces, Tove Lo, Young Lean, Robyn med flera.

