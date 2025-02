Erik Segerstedt ålder – hur gammal är han?

Erik Segerstedt föddes den 20 april 1983, vilket innebär att han fyller 42 år under våren 2025.

Erik Segerstedt längd – hur lång är han?

Erik Segerstedt har inte gått ut med sin exakta längd. Av bilder att döma är han dock ungefär lika lång som Danny Sacuedo som enligt IMDb är 174 centimeter lång.

Mattias Andréasson, Erik Segerstedt och Danny Saucedo. Foto: Jessica Gow/TT

När var Erik Segerstedt med i Idol?

Året var 2006 när Erik Segerstedt ställde sig framför den dåvarande Idol-juryn, bestående av Kishti Tomita, Daniel Breitholtz, Claes af Geijerstam och Peter Swartling.

Och det räckte nästan hela vägen för Segerstedt. Han lyckades ta sig till finalen, men landade där på en andraplats. Vinnande ur tävlingen gick Marcus Fagervall.

Erik Segerstedt och Markus Fagervall. Foto: Bertil Ericson/TT

Var Erik Segerstedt med i EMD?

I samband med sin Idol-medverkan träffade Erik Segerstedt Danny Saucedo som också deltog i tävlingen. Tillsammans med Mattias Andréasson bildade de senare gruppen EMD, vilka gjort låtar så som "Jennie let me love you" och "Baby goodbye".

Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andréasson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

För Nyheter24 har Segerstedt tidigare berättat om hur hans relation med Saucedo ser ut i dag.

– Danny och jag har inte så mycket kontakt. Han har ju blivit pappa nu så jag tänker att han har fullt upp. Han ska också ut på en turné nu snart. Vi har inte lika mycket kontakt men det är klart att vi ses och hörs ibland. Han var exempelvis förbi på Hamburger Börs i höstas och kollade showen. Det var då jag träffade honom senast. Det är alltid kul när vi ses och det är alltid väldigt hjärtligt stämning. Vi älskar ju varandra.

Var Erik Segerstedt med i Strandhotellet?

Erik Segerstedt gjorde skådespelardebut i den tredje säsongen av Viaplay-serien "Strandhotellet".

– Efter att ha misslyckats fatalt i ansökan till teaterlinjen på gymnasiet gav jag upp mina skådespelardrömmar tidigt. Men när de ringde och frågade om jag kunde provspela för Strandhotellet kändes det som en perfekt utmaning och en chans till revansch, sa han till Nyheter24 inför premiären.

Är Erik Segerstedt med i Melodifestivalen 2025?

Erik Segerstedt ställer upp med låten "Show me what love is" i Melodifestivalen 2025. Men det är inte första gången han medverkar i tävlingen.

Artisterna som tävlar mot Erik Segerstedt i deltävling 2 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Erik Segerstedt och Tone Damli i Melodifestivalen 2013. Foto: Jessica Gow/TT

Tidigare nämnda "Baby goodbye" var EMD:s bidrag i tävlingen år 2009 och år 2013 tävlade Segerstedt, tillsammans med norska Tone Damli, i Mello med låten "Hello goodbye".

Har Erik Segerstedt Graves sjukdom?

Under 2020 berättade Erik Segerstedt för P4 Väst att han diagnostiserats med den autoimmuna sjukdomen Graves sjukdom, vilken påverkar sköldkörteln.

– Det har varit den värsta tiden i mitt liv. När det var som värst kunde jag inte gå i trappor eller lyfta en stekpanna, sa han till radiokanalen då.

Erik Segerstedt. Foto: Claudio Bresciani/TT

Har Erik Segerstedt flickvän eller fru?

Erik Segerstedt är ogift och har därmed ingen fru. I november 2024 uppgav artisten, i en intervju med Nöjeslivet, att han inte hade flickvän.

– Jag har ett jättebra kärleksliv med mycket kärlek i livet. Jag har ingen partner just nu så det är lite farligt. Det är liksom lite farligt för det är så jäkla beroendeframkallande att vara själv, sa han då.



Har Erik Segerstedt barn och familj?

Nej, Erik Segerstedt har inga barn.

Har Erik Segerstedt Instagram?

På Instagram heter Erik Segerstedt @eriksegerstedt.