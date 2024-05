Erik Segerstedt blev känd bland hela svenska folket efter sin medverkan i “Idol” 2006. I den populära sångtävlingen kammade han hem en andraplats, medan det blev Markus Fagervall som knep förstaplatsen.

Det blev startskottet på en minst sagt framgångsrik karriär. Hösten 2007 bildade Erik Segerstedt gruppen EMD med Mattias Andréasson och Danny Saucedo, som båda också hade tävlat i “Idol” år 2006 respektive 2007.

I december 2006 släppte gruppen sin första singel, en cover på låten “All for Love”, och därefter kom deras andra succélåt “Jennie Let Me Love You”.

EMD kom trea i Melodifestivalen

År 2009 tävlade EMD i Melodifestivalen med låten “Baby Goodbye”, och landade då på en tredjeplats. Men året därpå tog gruppen en paus, och har inte stått på en scen tillsammans sedan dess. I TV4-programmet “Så mycket bättre” överraskades dock Danny Saucedo när de resterande två EMD-medlemmarna helt plötsligt dök upp under inspelningen.

Erik Segerstedt har sedan EMD-tiden synts i ett flertal tv-sammanhang. Han tävlade exempelvis i “Let’s Dance” 2024 tillsammans med Sigrid Bernson, där duon kom på en fjärdeplats, och han har även varit med i “Körslaget”.

Erik Segerstedt ledde "Idol Extra" 2015. Foto: Jessica Gow/TT

Erik Segerstedt gör skådespelardebut i Camilla Läckbergs serie

Under 2024 är Erik Segerstedt högaktuell med ett helt annat typ av uppdrag. Artisten gör nämligen skådespelardebut i säsong tre av “Strandhotellet” på Viaplay. Den nya upplagan av Camilla Läckbergs succéserie har premiär den 9 juni på Viaplay och TV3.

– Efter att ha misslyckats fatalt i ansökan till teaterlinjen på gymnasiet gav jag upp mina skådespelardrömmar tidigt. Men när de ringde och frågade om jag kunde provspela för Strandhotellet kändes det som en perfekt utmaning och en chans till revansch. Det visade sig vara allt jag har drömt om sedan jag var liten, och lite till. Att få sitta med Samuel Fröler skällandes på mig vid ett fikabord var något av det roligaste jag har gjort, har Erik Segerstedt tidigare sagt i ett pressmeddelande.

Erik Segerstedt och Sigrid Bernson under "Let's Dance" 2014. Foto: Fredrik Persson/TT

Erik Segerstedt spelar i säsong 3 av "Strandhotellet"

“Strandhotellet” brukar beskrivas som en modern såpa, och utspelar sig vid den fiktiva kuststaden Saltsjövik. För Nyheter24 har Erik Segerstedt berättat allt om sin karaktär Jakob Hallberg.

– Jakob Hallberg är en författare och journalist och inriktar väldigt mycket på krim. Han är intresserad av mord och hemskheter. Att luska i sådana saker är hans drivkraft, så han har skrivit böcker och artiklar om det här, och är ganska välkänd i Sverige.

– Han bestämmer sig för att åka ner till Saltsjövik för att skriva en bok om de här hemskheterna som har hänt i säsong ett och två. Vissa hatar honom och vissa tycker att han är grym.

Strandhotellet handlar om de två rivaliserande familjerna Grip och Gyllenmark, och Erik Segerstedts karaktär är ett nytt ansikte som dyker upp i den tredje säsongen.

– Jag tänkte väldigt mycket på Kalle Blomkvist i Millenium-serien när det kommer till den här karaktären. Det kändes som de var lite samma skrot och korn, förklarar Segerstedt.

Några av skådespelarna som syns i säsong tre av "Strandhotellet". Foto: Claudio Bresciani/TT

Erik Segerstedt om Mattias Andréasson och Danny Saucedo

Det har nu gått nästan 15 år sedan EMD senast stod på en scen tillsammans. Men hur mycket kontakt har grabbarna i dag?

– Ganska mycket faktiskt. Jag och Matte jobbar tajt ihop. Delvis så skriver vi lite ihop, och delvis så jobbar vi med en krogshow som heter “A Show Larger Than Life” som vi har kört hela hösten på Hamburger Börs, och kommer köra hela kommande hösten i Göteborg på Rondo. Så vi kommer jobba jättemycket tillsammans ett tag till, berättar Erik Segerstedt för Nyheter24 och fortsätter:

– Danny och jag har inte så mycket kontakt. Han har ju blivit pappa nu så jag tänker att han har fullt upp. Han ska också ut på en turné nu snart. Vi har inte lika mycket kontakt men det är klart att vi ses och hörs ibland. Han var exempelvis förbi på Hamburger Börs i höstas och kollade showen. Det var då jag träffade honom senast. Det är alltid kul när vi ses och det är alltid väldigt hjärtligt stämning. Vi älskar ju varandra.

Men huruvida EMD någonsin kommer återförenas, det lämnar Erik Segerstedt öppet.

– Ja, absolut. Det är ju Murphys lag. Allt som kan hända kommer att hända någon gång. Svaret är ja, det kan hända. Men mer än så kan man ju inte säga.