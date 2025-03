Melodifestivalen 2025 lider mot sitt slut, men först ska den stora finalen avgöras i Strawberry Arena. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om sändningstider, startordning för finalisterna och hur oddsen ser ut.

Fem deltävlingar och ett finalkval senare är det äntligen dags för den stora finalen av Melodifestivalen 2025. Totalt 12 bidrag gör upp om segern. Från den första deltävlingen gick Maja Ivarsson och John Lundvik vidare till final, medan Klara Hammarström och Erik Segerstedt knep finalplatserna i deltävling 2.

Maja Ivarsson och John Lundvik fick de första finalplatserna i Melodifestivalen 2025. Foto: Jessica Gow/TT

Greczula och Annika Wickihalder vann tittarnas hjärtan och gick vidare till final under den tredje deltävlingen. I den fjärde och femte deltävlingen skickade svenska folket KAJ, Måns Zelmerlöw, Saga Ludvigsson och Scarlet till final.

De allra sista finalplatserna fick till slut Meira Omar och Dolly Style under finalkvalet.

Meira Omar gick vidare till final under finalkvalet 2025. Foto: Anders Wiklund/TT

Dolly Style tog sig vidare till finalen via finalkvalet. Foto: Anders Wiklund/TT

När börjar finalen av Melodifestivalen 2025?

Melodifestivalen-finalen 2025 drar igång klockan 20.00 i SVT1 och SVT Play.

Vilken tid slutar Mello-finalen 2025?

Tycker du att poängutdelningen känns långdragen? Då kanske du också undrar vilken tid finalen av Mello 2025 egentligen är över. Enligt tv-tablån ska sändningen vara över 22.00, så om ingenting oförutsett händer lär finalen avrundas då.

Keyyo och Edvin Törnblom har varit programledare under Melodifestivalen 2025 och styr även skutan under finalen. Foto: Anders Wiklund/TT

Är Melodifestivalen-finalen 2025 i Strawberry Arena?

Melodifestivalen 2025 har åkt land och rike runt under deltävlingsveckorna. Men finalen äger rum i Sveriges nationalarena Strawberry Arena, tidigare Friends Arena, i Solna, Stockholm.

Mello-finalen 2025 anordnas i Strawberry Arena. Foto: Anders Wiklund/TT

Artister i finalen av Melodifestivalen 2025 – i startordning

Som tidigare nämnt är det 12 bidrag som tävlar i finalen. Nedan ser du startordningen för de tävlande artisterna.

1. John Lundvik – ”Voice of the silent”

John Lundvik. Foto: Janne Danielsson/SVT

John Lundvik, som vann Melodifestivalen 2019, är först ut på scen under finalen 2025. Han ställer upp med bidraget "Voice of the silent".

Text och musik: Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son, John Lundvik

2. Dolly Style – ”Yihaa”

Dolly Style. Foto: Janne Danielsson/SVT

Dolly Style, som varit med i Mello flera gånger tidigare, har för första gången tagit sig till final. Där tävlar de med låten "Yihaa".

Text och musik: Upphov: Caroline Aronsson, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Mikaela Samuelsson, Patrik Jean, David Lindgren Zacharias

3. Greczula – ”Believe me”

Greczula. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Mello-debutanten Greczula seglade, redan innan han ens framträtt i den tredje deltävlingen, upp som en av årets favoriter på oddslistorna. I finalen tävlar han med bidraget "Believe me".

Text och musik: Amanda Nordelius, John Russel, Kristofer Greczula

4. Klara Hammarström – ”On and on and on”

Klara Hammarström. Foto: Foto: Janne Danielsson/SVT

Mello-veteranen Klara Hammarström har tagit sig till final för tredje gången. Nu ställer hon upp med låten "On and on and on".

Text och musik: Dino Medanhodzic, Thomas G:son, Jimmy Jansson, Klara Hammarström, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström

5. Scarlet – ”Sweet n' psycho”

Scarlet. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Förra året åkte Scarlet ut i finalkvalet, men i år lyckades de knipa en finalplats i den femte deltävlingen. Med "Sweet n' psycho" kliver de upp på scen som finalens femte bidrag.

Text och musik: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Scarlet Hunts, Thirsty, Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic

6. Erik Segerstedt – ”Show me what love is”

Erik Segerstedt. Foto: Janne Danielsson/TT

Erik Segerstedt tävlar för första gången som soloartist i Melodifestivalen. Hans bidrag heter "Show me what love is".

Text och musik: Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Erik Segerstedt

7. Maja Ivarsson – ”Kamikaze life”

Maja Ivarsson. Foto: Janne Danielsson/SVT

The Sounds-sångerskan Maja Ivarsson tog sig till final med bidraget "Kamikaze life" och har startnummer sju i Strawberry Arena.

Text och musik: Andreas ”Giri” Lindbergh, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Linnea Deb, Maja Ivarsson

8. Meira Omar – ”Hush hush”

Meira Omar. Foto: Janne Danielsson/SVT

Meira Omar, känd från den första säsongen av "Love is blind Sverige", tog sig till final med låten "Hush hush".

Text och musik: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Laurell Barker, Meira Omar

9. Måns Zelmerlöw – ”Revolution”

Måns Zelmerlöw. Foto: Janne Danielsson/SVT

Favorittippade Måns Zelmerlöw är den nionde artisten att kliva upp på scen under finalen av Melodifestivalen 2025. Låten heter "Revolution".

Text och musik: David Lindgren Zacharias, Ola Svensson, Sebastian Atas, Måns Zelmerlöw

10. Saga Ludvigsson – ”Hate you so much”

Saga Ludvigsson. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Idol-finalisten Saga Ludvigsson tog sig till final med ”Hate you so much”. Hon har startnummer tio.

Text och musik: Lisa Desmond, Herman Gardarfve, Saga Ludvigsson

11. Annika Wickihalder – ”Life again”

Annika Wickihalder. Foto. Janne Danielsson/SVT

Bidrag nummer elva i finalen står Annika Wickihalder för. Med låten "Life again" gör hon sin andra Mello-final.

Text och musik: Annika Wickihalder, Herman Gardarfve, Patrik Jean

12. KAJ – ”Bara bada bastu”

KAJ. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

KAJ lyckades charma svenska folket i den fjärde deltävlingen och ser, baserat på oddsen, att få placera sig någonstans i toppen under finalen. Låten heter "Bara bada bastu".

Text och musik: Anderz Wrethov, Axel Åhman, Jakob Norrgård, Kevin Holmström, Kristoffer Strandberg, Robert Skowronski

Melodifestivalen 2025 final-odds – han spås bli vinnaren

Eurovisionworld har, baserat på odds från flera olika spelbolag, tagit fram hur stor den procentuella chansen är för respektive artist eller grupp att vinna Melodifestivalen 2025.

Den 7 mars, dagen innan den stora Mello-finalen, ser chanserna ut så här:

57 procent: Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw 25 procent: KAJ

KAJ 6 procent: Greczula

Greczula 3 procent: Klara Hammarström

Klara Hammarström 2 procent: Scarlet

Scarlet 2 procent: Meira Omar

Meira Omar 2 procent: Erik Segerstedt

Erik Segerstedt 1 procent: John Lundvik

John Lundvik 1 procent: Maja Ivarsson

Maja Ivarsson 1 procent: Dolly Style

Dolly Style 1 procent: Saga Ludvigsson

Saga Ludvigsson 1 procent: Annika Wickihalder

Dessa siffror kan komma att ändras under finaldagen.

