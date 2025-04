Momo Alikar ålder - hur gammal är han?

Momo Alikar föddes 26 juni år 1995, vilket innebär att han blir 30 år under sommaren 2025.

Momo Alikar längd – hur lång är han?

Är Momo Alikar 'Life of Momo'?

Ja, Momo Alikar är också känd under namnet Life of Momo, som han heter på alla sina sociala medier där han har tiotusentals följare.

Har Momo Alikar en Youtube-kanal?

Ja, Momo Alikar har en Youtube-kanal där han heter Life of Momo. Det har ekat tomt på kanalen under en tid, men Momo berättar att han ska bli mer aktiv där under kommande tid.