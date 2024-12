Deltagare i Förrädarna 2025 läckta – här är namnen

TV4:s stora fredagsunderhållning Förrädarna hade premiär hösten 2023, och blev genast en stor snackis. Vann den säsongen gjorde TV4-profilen Katia Mosally – något som stack rejält i ögonen på en annan deltagare. Skådespelaren Claudia Galli Concha var även hon med under 2023, och i den podd Claudia har med sin make så riktade maken extremt hårda ord mot Katia. Något som slutade med att poddavsnittet klipptes om och att Claudia gick ut med en ursäkt.

LÄS MER: Manuel Concha till attack mot Katia Mosally

I en intervju med Nyheter24 berättade Claudia nyligen om hur deras relation är idag.

– Ja, vi har absolut hörts efter. Vi umgicks ju inte innan, och inte heller efter. Jag umgås inte med någon. Nicci och jag har lite kontakt, men det är som det alltid är. Man är ju ett ihopsatt gäng som gör det där, sen ses man lite direkt efter om man har pressdagar och sådant. Vi hörs och det finns sociala medier, sa hon då.

LÄS MER: Katia Mosallys och Claudia Gallis relation efter Förrädarna

Deltagare i Förrädarna 2024

I den andra säsongen av Förrädarna, som sändes under 2024, så medverkade flera kända svenskar i form av Maria Wetterstrand, Thomas Bodström, Marie Serneholt, Filip Dikmen, Bosse Andersson, Liam Pitts, Marianne Eklöf Törnblom, Dona Hariri, Anna Cramling, Marie Olsson Nylander, Anette Norberg, Ronny Svensson, Kelda Stagg, Nadim Ghazale, Niklas Källner, Emilia Hult, Gabriella Lockwall, Shervin Razani, Joakim Lundell och Carl Deman.

Under hösten handlade rapporteringen av Förrädarna främst om Filip Dikmen, som riktade hårda anklagelser mot produktionen. Han menar att han utsatts för bland annat psykisk misshandel, förtal och maktmissbruk.

LÄS MER: Filip Dikmen anklagar produktionen för misshandel och förtal

Filip Dikmen. Bildkälla: Paul Wennerholm/TT Bild

Deltagare i Förrädarna 2025

Tidigare säsonger så har namnen på deltagarna läckt ut långt innan TV4 gått ut och presenterat namnen officiellt. Nessa Elie som driver Instagramkontot exonphspoilerse har tidigare lagt ut de läckta namnen på sina sociala medier – och hon har alltid haft rätt. Nessa Elie var även den som avslöjade att Peg Parnevik var ny medlem i Idol-juryn – långt innan TV4 hade bekräftat det.

LÄS MER: TV4 anmäls för Peg Parneviks klänning: "Gått för långt"

I en intervju med Expressen har Nessa berättat hur hon "får reda på allt":

– Jag får den frågan, kanske 500 gånger om dagen. Men ja, folk skriver till mig hela tiden och berättar saker. Inte bara om Paradise hotel eller Ex on the beach, utan om massor av andra program, sa Nessa då.

Förrädarnas programledare Dragomir Mrsic med två av årets deltagare: Thomas Bodström och Marie Sernholt. Bildkälla: Stella Pictures

I helgen gick Nessa ut med två deltagare i Förrädarna 2025. Enligt Nessa ska den svenska TikTok-profilen Isa Östling vara en av deltagarna i Förrädarna 2025.

Isa Östling ryktas vara en av deltagarna i Förrädarna 2025. Bildkälla: Instagram/exonphspoilerse

Isa Östling. Bildkälla: Mickan Mörk/TT Bild

Även Jonas Fagerström från humortrion JLC ska medverka i Förrädarna, enligt Nessas uppgifter.

"Förrädarna gjorde paketpris med JLC", skrev hon på sin Instagram Story.

Ingen av deltagarna har officiellt bekräftats av TV4.

Jonas Fagerström från humortrion JLC. Bildkälla: Instagram/exonphspoilerse

LÄS MER: Förrädarna 2024: Därför säger Dragomir Mrsic "arrivederci"