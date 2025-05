Allt du vill veta om My Martens – partner, familj, barn och den nya dokumentären på TV4. Foto: TV4. Bilden är ett montage.

Ensam mamma söker-profilen My Martens har utsatts för en ihärdig stalker i nästan ett decennium. I TV4-dokumentären Vad är det för hemskt My Martens har gjort egentligen? så får My nu svar på sina frågor om vem stalkern egentligen är.

My Martens från Vadstena blev känd för svenska folket i realityprogrammet Ensam mamma söker på TV4. Då drev hon en blomsterbutik på Öland. Hon blev snabbt en influencer, och omskriven i skvallerpressen för allt mellan himmel och jord. My Martens år 2013. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild De senaste åren har det varit tystare kring My Martens, som jobbar som personlig tränare. En stalker har i flera åt satt skräck i både My, men också hennes familj. Det har nu resulterat i dokumentärserien Vad är det för hemskt My Martens har gjort egentligen?. – Det började med nätkommentarer, men sommaren 2016 spårade det ur. När de handskrivna breven började komma – brev på brev – förstod jag att det inte bara handlade om en knäppis. Det fanns ett mönster, och allt fler märkliga saker började hända, säger My Martens i ett pressmeddelande. Annons Stalkern har haft förödande konsekvenser för My Martens liv. Hon har utöver sin inkomst även förlorat flera vänner, anställda och samarbetspartners som också utsatts för stalkern. I samband med dokumentären har Nyheter24 sammanställt de vanligaste frågorna som googlas om My Martens – allt du vill veta om hennes familj, barn, maken Jonas, dokumentären och givetvis stalkern. My Martens ålder – hur gammal är hon? My Martens föddes den 26 november 1987. Det betyder att hon är 37 år gammal. Vintern 2025 fyller han 38 år. My Martens. Bildkälla: Stella Pictures. Annons Vad heter My Martens på Instagram? På Instagram har My Martens över 50 000 följare. Där heter hon @mymartens. My Martens. Bildkälla: Stella Pictures My Martens barn – hur många barn har hon? My Martens har sonen Ludvig från en tidigare relation med ex-pojkvännen Gillis Dahlström, har Hänt rapporterat. Annons My Martens med sonen Ludvig år 2014. Bildkälla: Lina Alriksson/TT Bild På Instagram är My sparsam med bilder på sonen då han är äldre nu, men i ett inlägg hyllade hon sin son. "Min älskade Ludvig. Hand i hand genom allt… vi mot världen. Jag har så otroligt många minnen … kärleken är så obeskrivligt stark. Genom ”Lilleman” har jag fått allt och mer än jag någonsin önskat. Första stegen, första leendet, första läxorna. Första fotbollsträningen, första cykelturen…. Första målet. Alla åldrar har sin charm. Första gången ögonblicken är alltid något speciellt. Ludvig är en charmig kille. Alltid glad och omtänksam. Mån om alla andra. Social och utåtriktad", skrev hon vidare och avslutade med: "Jag älskar dig mer än allt och är stolt, glad och tacksam över att få vara just din mamma" Annons Visa det här inlägget på Instagram My Martens partner – vem är Jonas Wesslander? Sedan november 2022 så är My Martens gift med Jonas Wesslander. Den som tycker att han ser bekant ut är inte ute och cyklar – han var faktiskt med i bandet Basic Element på 1990-talet. My och Jonas gifte sig i Åre, så det blev ett riktigt drömmigt vinterbröllop för paret. Annons – "Jag har mött min soulmate. Ömsesidig kärlek och respekt. Men vi är även varandras raka motsatser i många saker och kompletterar därför varandra som yin och yang", skrev My Martens till Aftonbladet då. Jonas Wesslander och My Martens med Mys son Ludvig. Bildkälla: Stella Pictures.

My Martens och Jonas Wesslander. Bildkälla: Stella Pictures. My Martens och Madeleine Ilmrud – vad hände mellan dom? My och tolvbarnsmamman och tv-profilen Madeleine Ilmrud var tidigare nära vänner, men deras vänskap tog senare slut. I sin blogg så har My Martens skrivit att hon kände sig sårad och ledsen, men att de sprang på varandra och hade ett fint möte och samtal av en slump. Annons My Martens och Madeleine Ilmrud var tidigare bästa vänner, men bröt kontakten. Bildkälla: Stella Pictures. "Vad som egentligen hände kommer jag inte att gå in på. Varken då eller nu. Men efter hennes uttalande via sin blogg om att hon inte vill ha med mig att göra så vet dom flesta av er om att vi inte längre umgås", skrev My i sitt inlägg och fortsatte skriva om mötet: "Spontan som jag är så hörde jag mig själv ropa ”Madde” när jag fick syn på henne. Vi skiljdes knappast åt som vänner sista gången vi pratades vid, och det som har hänt är definitivt inte uppklarat. Jag har varit både sårad, ledsen…. men framförallt besviken", skrev My. Hon berättade vidare att de kramades och hade ett trevligt möte. "Tanken slog mig. Att trots allt som har hänt, trots allt drama och intriger som varit mellan vissa bloggare (inkl mig själv) så var det precis som om vi setts igår. Lite konstig känsla trots allt…", skrev hon i bloggen. Annons My Martens på Flashback – vad heter hennes tråd? På forumet Flashback har någon gjort en tråd som handlar om My Martens. Det är en tråd på tusentals sidor, men nästan 30 000 inlägg. Dokumentären på TV4 är döpt efter My Martens tråd på Flashback, och heter då alltså "Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen?". My Martens dokumentär – vad handlar den om? I dokumentären Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? på TV4 så får tittarna följa hur My får hjälp av den tidigare polisen Klara att ta upp jakten på stalkern. Annons My har själv gjort flera polisanmälningar mot stalkern, men de har alltid lagts ner. My Martens dokumentär är döpt efter hennes tråd på Flashback. Bildkälla: TV4 Dokumentären är gjord av Creative Society, som är Camilla Läckbergs produktionsbolag. De ligger även bakom dokumentären om den svenska Tinder-bedragaren, thrillerserien Glaskupan och dokumentären Lee hittar kärleken. Den första delen av dokumentären Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? har premiär på TV4 den 5 maj 2025 klockan 20.00. Totalt utgörs miniserien av tre delar. På Instagram har My skrivit om känslorna kring dokumentären. Annons "I många år levde jag i något som kändes som en skugga. En skugga som sakta men säkert tog över mitt liv. Jag förlorade mig själv bit för bit. Min personlighet som annars är fylld av glädje, energi och färg blev grå, matt och utbränd", skriver hon och berättar hur hon alltid såg sig om och levde med ett starkt obehag. Hon kallar tillvaron i stalkerns våld för en "daglig mardröm"."Jag står här idag. Jag tog mig igenom det. Inte för att det var lätt. Inte för att jag visste hur – utan för att jag bestämde mig för att jag är värd mer än att leva i rädsla. Någonstans på vägen hittade jag tillbaka till mig själv", skriver My vidare. Visa det här inlägget på Instagram Annons My Martens stalker – vem är det som har stalkat My? Det första brevet fick My Martens våren 2016. Sedan har det fortsatt. I nästan nio år har My Martens blivit utsatt för en ihärdig stalker. Hon har fått hundratals anonyma, handskrivna brev och vykort. Personen har också skickat in otaliga orosanmälningar och anmält My för bland annat försäkringsbedrägeri. My Martens i dokumentären som kommer att sändas på TV4. Bildkälla: TV4 Stalkern har även gett sig på Mys familj, anhöriga och tidigare anställda samt samarbetspartners och uppdragsgivare. Personen har också beställt saker och tidningsprenumerationer i Mys namn, och blandat in myndigheter genom anmälningar till bland annat Skatteverket och Socialtjänsten. En del av de hundratals brev som My har fått från stalkern. Bildkälla: TV4



