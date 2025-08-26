Hollywood-skådisen Jussie Smollet slog igenom i den omåttigt populära serien Empire. Men 2019 vände allt då han anklagades för att ha iscensatt ett hatbrott. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om skådisen.

Jussie Smollett ålder – hur gammal är han?

Den amerikanska skådespelaren Jussie Smollett föddes den 21 juni 1982 i Kalifornien, enligt den filmdatabasen IMDb. Det innebär att han fyller 44 år under sommaren 2026.

Jussie Smollett familj – har han syskon?

Smollett har hela fem syskon: bröderna Jake, JoJo och Jocqui samt systrarna Jazz och Jurnee, enligt den amerikanska nöjessidan People.

Har Jussie Smollett flickvän eller pojkvän?

I juni 2025 meddelade Jussie Smollett på sin Instagram att han förlovat sig med pojkvännen, tillika skådespelaren och producenten, Jabari Redd.

Jussie Smollett filmer – vad har han varit med i?

Smollett har en gedigen karriär där han medverkat i flera filmer och tv-serier. Enligt IMDb har han bland annat medverket i följande produktioner:

The Lost Holliday

Marshall

Alien: Covenant

The Tale of Four

Revenge

Underground

The Mindy Project

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Är Jussie Smollett med i tv-serien Empire?

Ja, Jussie Smollett är en av skådisarna som spelar i succéserien Empire, som sändes mellan 2015 och 2020.

I tv-serien spelar han karaktären Jamal Lyon, mellanbarnet till hiphop-mogulen Lucious, spelad av Terrence Howard och hans fru Cookie, spelad av Taraji P. Henson.

I Empire spelade Smollet mot Terrence Howard och Taraji P. Henson. Foto: Richard Shotwell/AP/TT & Evan Agostini/AP/TT

The Truth About Jussie Smollett – sänds dokumentären på Netflix?

Ja, dokumentären The Truth About Jussie Smollett hade premiär på Netflix den 22 augusti 2025.

Vad handlar Jussie Smollett-dokumentären på Netflix om?

Netflix-dokumentären The Truth About Jussie Smollett handlar om Jussie Smollett. Han medverkar själv och berättar om händelsen som kretsar kring ett påstått hatbrott riktat mot Smollett, som ska ha inträffat i januari 2019.

När polisen väl anländer till hotellet där Smollet bor har han en snara runt halsen för att påpeka att han utsatts för ett hatbrott och fått den hängd runt sin hals.

2021 dömdes dock Jussie Smollett för att ha iscensatt händelsen och gjort falska polisanmälningar.

Enligt Forbes ska polisen ha menat att Smollett betalade två bröder 3 500 dollar för att iscensätta överfallet. Bland bevisningen ska en kopia på en check som användes vid betalningen samt inspelade telefonsamtal funnits.

Han dömdes till 150 dagars fängelse och böter. Högsta domstolen kom emellertid att upphäva domen då man ansåg att hans femte tillägg i konstitutionen åsidosatts. Detta då han åtalades efter att ha ingått ett avtal med åklagaren, något nyhetskanalen ABC rapporterat.

Smollett under rättegången. Foto: Stella Pictures

En jury dömde skådespelaren Jussie Smollett för fem fall av störande av ordningen för att ha iscensatt en rasistisk och homosexuell attack i Chicago och ljugit för polisen. Foto: Kevin S. Vineys/AP/TT

Vad gör Jussie Smollett i dag?

2020 valde Smollett, på grund av tumultet som uppstod i och med det påstådda hatbrottet han utsattes för och själv dömdes för att ha iscensatt, att kliva ur rampljuset och pausa sin skådespelarkarriär.

2024 vad han dock tillbaka i filmen The Lost Holliday i vilken han både skådespelade och regisserade.

Enligt People jobbar han nu med att bygga upp sin karriär igen och samtidigt bilda familj med partnern Jabari Redd.

– Jag ber för att få ett barn. Jag är den typen av person som jag själv tror skulle känna att det inte går att föreställa sig ett liv slutar utan att ha varit pappa, har han sagt till sajten.

Jussie Smollett net woth – hur rik är han?

Smolletts förmögenhet är inte känd. Men enligt Forbes uppges han ha tjänat omkring sju miljoner dollar, motsvarande 67 miljoner svenska kronor, endast för sin insats i tv-serien Empire.

Har Jussie Smollett Instagram?