Allt om Marcus Dubois: Flickvän, Spelet i SVT och Svullo

Marcus Dubois är en känd influencer och har ett stort följe på både Instagram, Tiktok och inte minst Youtube. Nyheter24 har svaren på det svenskarna undrar allra mest kring Dubois.

Marcus Dubois ålder – hur gammal är han?

Marcus Dubois föddes den 9 februari 1995. Det betyder att han blir 31 i början av 2026.

Marcus Dubois längd – hur lång är han?

Hur många centimeter Dubios mäter är inte känt.

Vad är Marcus Dubois känd för?

Marcus Dubois är en känd influencer som sysslar med både Youtube och andra sociala medier. På just Youtube har han över 190 000 prenumeranter.

Han är därtill crossförare, som också är en del av innehållet på kanalen.

Marcus Dubois. Foto: SVT

Marcus Dubois dokumentär – vad handlar ”Marcus Dubois: Smärtan & beroendet” om?

2024 hade dokumentären ”Marcus Dubois: Smärtan & beroendet” premiär på SVT i vilken han öppnade upp om sitt opioidberoende.

I dokumentären berättade han att narkotikaberoendet kopplades till de läkemedel han fått utskrivet i samband med skador och operationer som uppstått när han kört cross.

– Det är en kamp varje dag och det kanske kommer vara det i resten av mitt liv, säger han i dokumentären, vilken SVT Nyheter återgivit.

Han berättade också att olyckorna avlöste varandra i de tidigare tonåren.

– Jag snittade två olyckor om året från att jag var 14 år. Och varenda gång satte de mig på smärtstillande.

Hit kan du vända dig för hjälp med beroende Behöver du eller någon i din omgivning stöd eller hjälp? Hit kan du vända dig: Vårdguiden, telefonnummer: 1177.

Mind Självmordslinjen, telefonnummer: 90101 .

Jourhavande kompis, telefonnummer: 020-222 444

Jourhavande medmänniska, telefonnummer: 08-7021618 .

Beroendecentrum i din region där du bor.

Din hemkommun erbjuder också stöd och behandling vid bruk och beroende. Vid akut situationer: Ring 112

Är Marcus Dubois med i Spelet i SVT?

Ja, Dubois är en av tolv svenska kändisar som isoleras i en lyxsvit i SVT-programmet Spelet. Där är de övervakade dygnet runt och ska ta sig så långt som möjligt i ett maktspel där både pakter och svek är nödvändigt, enligt SVT själva.

”Spelets regler är enkla – men orättvisa. Både makt och pengar påverkar deltagarna i det minisamhälle som skapas i sviten”, skriver de om programmet på SVT Play.

Medverkar gör följande 12 kända svenskar:

Marcus Dubios Hanna Friberg Håkan Juholt Ikenna ”Ike” Abika Fröken Snusk Christian Bauer Ayan Ahmed Jan Emanuel Zeina Mourtada Dominika Peczynski Julia Franzén Daniel Paris

Deltagarna i Spelet. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Har Marcus Dubois flickvän?

Huruvida Marcus Dubois har någon partner är inte känt.

Är Marcus Dubois släkt med Svullo?

Ja, Marcus Dubois är släkt med skådespelaren och komikern Micke Dubois, mer känd under sitt artistnamn Svullo, som avled 2005.

Micke ”Svullo” Dubois var morbror till Marcus.

I dokumentären ”Marcus Dubois: Smärtan & beroendet” öppnade han inte bara upp om missbruket utan även om oron för att möta samma öde som sin morbror, som blandade antidepressiva mediciner med alkohol, något Expressen redogjorde för strax efter hans bortgång.

Micke "Svullo" Dubois. Foto: Roger Vikström / TT

Har Marcus Dubois Instagram?

Ja, Dubois har över 140 000 följare på Instagram. Han heter kort och gott @marcusdubois på plattformen.

Har Marcus Dubois Tiktok?