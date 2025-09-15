Så beskrivs Isa Östlings drömman: "Lite hårda tag"

Isa Östling säger som det är – kärlekslivet är kaos. I en ny intervju berättar hon hur det ligger till, och bästa vännen Tilda Törnqvist avslöjar exakt vilken typ av man Isa drömmer om.

Isa Östling har blivit en välkänd röst på sociala medier – med tusentals följare som inte bara älskar hennes content, utan också är väldigt nyfikna på hennes kärleksliv. Och i en ny intervju avslöjar hon att det är… minst sagt stökigt.

– Det är så jävla sjukt. Nej men det går ju inte bra, säger Isa till Nyheter24.

Så beskrivs Isas drömman

Som den bästa vän hon är, kliver Tilda Törnqvist in för att ge följarna det de vill ha: en beskrivning av Isas drömkille.

– Nu måste vi bete oss, hinner Isa säga – innan Tilda levererar:

– Jag kommer vara ärlig, och jag kommer säga en stor stark man som luktar gott, med lite hårda tag fast ändå snäll. Där slutar jag prata innan jag spårar, säger Tilda och skrattar.

Isa verkar dock mer än nöjd med väninnans beskrivning.

– Jag tyckte det var bra, jag är nöjd att det inte spårade. För det hade det kunna göra, säger hon.

Tidigare dejter

Det är inte första gången Isa hamnat i blickfånget när det gäller kärlek. Under året har det cirkulerat flera rykten på TikTok och i kommentarsfält om potentiella romanser.

Isa har också varit öppen på sina sociala medier om diverse dejter hon varit på. Tidigare har Nyheter24 rapporterat om när hon delade med sig om en dejt som hon benämnde som "Fotbollspapi".

– Han plockade fram en rosbukett. Plockar man fram rosor till mig då vet man inte riktigt vad man han har att göra med, för då är jag fast. Det känns som att han gillar mig, sa hon i en video.

Följarna fortsätter spekulera

Isas följare spekulerar gärna kring hennes kärleksliv – och om man scrollar i kommentarerna dyker det ofta upp både nyfikna frågor och potentiella matchningar.