Allt om Jessica Grabowsky: Familj, längd, tv-serier & filmer

Jessica Grabowsky är en skådespelerska från Finland som har gjort sig ett namn i både nordiska filmer och tv-serier. Här är allt du vill veta om hennes familj, längd, tv-serier & filmer.

Jessica Grabowsky, är en finländsk skådespelerska och är känd från flera tv-serier och filmer.

Nyheter24 har tagit reda på vad svenskarna mest googlar om henne. Här är allt du behöver veta om Jessica Grabowsky: familj, ålder och filmer.

Jessica Grabowsky ålder – hur gammal är hon?

Jessica Grabowsky är född den 8 april 1980, vilket innebär att hon fyller 46 år våren 2026.

Foto: Adam Ihse/TT

Jessica Grabowsky familj – har hon barn?

Det har inte bekräftats offentligt om Jessica Grabowsky har barn. Men hon har sagt i en intervju med finska mediet Kotona att en del av hennes morgonrutin var att ta barnet till förskolan:

– Jag har min egen tid på morgonen innan jag måste laga gröt och ta barnet till dagis, sa hon.

Det kan indikera att hon har minst ett barn. Hon har även publicerat flera bilder med barn på hennes Instagram.

Har Jessica Grabowsky någon partner?

Det har inte offentliggjorts vidare om Jessica Grabowsky har en partner.

Men i samma intervju med finska Kotona nämnde hon att hon lever med ansvar kopplade till barn och familj, vilket kan betyda att hon har eller haft partner åtminstone 2021, då intervjun gjordes.

Jessica Grabowsky längd – hur lång är hon?

Jessica Grabowsky mäter 173 centimeter, enligt Actors In Scandinavia.

Vilka filmer och tv-serier har Jessica Grabowsky varit med i?

Jessica Grabowsky har medverkat i en rad olika filmer och tv-serier, enligt Tv.nu, däribland:

Filmer:

Tom of Finland (2017) – där spelar hon Kaija .

. 8‑Ball (2013).

Love and Other Troubles (2012).

Där vi en gång gått (2011) – filmatisering av Kjell Westös roman.

roman. Rörelser (2024) – en kommande film där hon spelar huvudrollen Rakel.

Tv-serier:

Tjockare än vatten (2014 och framåt) – hon spelar Liv Waldemar .

. Top Dog – där hon medverkar som Sara Eriksson .

. Bordertown/Sorjonen.

Midnattssol.

Är Jessica Grabowsky med i "Färjan"?

Ja, Jessica Grabowsky medverkar i "Färjan" som har premiär i september 2025 på SVT. I skräckdramat spelar hon säkerhetsvakten Pia, enligt Göteborgs-Posten.

Delar av filmen "Tom of Finland" spelas in i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Har Jessica Grabowsky varit med i "Tjockare än vatten?"

Ja, Jessica Grabowsky medverkar i tv-serien "Tjockare än vatten" som Liv Waldemar. Serien hade premiär den 27 januari 2014 på SVT1.

Har Jessica Grabowsky Instagram?