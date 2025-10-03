Nyheter24
Nöje /Kändisar /Zara Larsson

Kyssen bakom Zara Larssons nya låt: "Min kompis kille"

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 08:01
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 08:03
Bild till vänster på Zara Larsson klädd i ljusbeige outfit. Zaras händer hålls ihop framför ansiktet med ett chockat ansiktsuttryck. Över bilden till vänster är en svart siluett på en man. Bild till höger på Zara Larsson på röda mattan iklädd glittrig outfit med en blomma i håret. En röd pil pikar på bilden på Zara till höger till den svarta siluetten av en man.
Artisten Zara Larsson avslöjade bakgrunden för hennes nya låt Girl's girl i podden "Zach Sang Show". Foto: STELLA Pictures / Ken Goff, STELLA Pictures / INSTAR

Zara Larsson avslöjar nu inspirationen till en av låtarna på nya albumet. nämligen en förbjuden kyss. Något som skapat delade meningar och debatt bland fansen.

Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Ämnen:

Zara Larsson, Ariana Grande, Justin Bieber, Sociala Medier, Kändis, podd

Zara Larsson är tillbaka med nytt album, "Midnight Sun", något som gett stjärnan ett nytt lyft i karriären, bland annat i staterna. 

Detta är första gången stjärnan varit delaktig i att skriva alla låtarna på albumet. 

– Jag tycker inte om att vara elak men jag känner inte längre ett behov av att vara snäll, en ”good girl” eller perfekt feminist, säger Larsson om låttexterna och sin artistidentitet till Vogue.

Larsson är för tillfället öppningsartist till kanadensiska artisten Tate McRae, och i september släppte stjärnan sin nya, egna, turné.

Zara Larsson släppte nyligen datumen för sin nya turné i USA. Bild: STELLA Pictures / PA

Gästar Zach Sangs podcast

I ett färskt avsnitt av den populära podcasten, "Zach Sang Show" är det ingen annan än självaste Larsson som gästar.

Programledaren Zach Sang har tidigare intervjuat stjärnor som bland annat Ariana Grande och Justin Bieber

Under podcasten blir Larsson frågad om en av hennes låtar på det nya albumet, "Girl's Girl", som varit ett hett ämne på sociala medier

Larsson gästade nyligen podcasten "Zach Sang show" där hon öppnade upp om låttexten för Girl's girl. Bild: STELLA Pictures/Alamy

Inspirerad av verklig händelse

Stjärnan beskriver att omtalade låten handlar om att få känslor för en väns pojkvän, men att man vill vara en "Girl's Girl", något Larsson avslöjar är inspirerat av en verklig händelse. 

Händelsen i fråga var när Larsson blev kysst av sin kompis pojkvän under en fest. 

Larsson beskriver att de blev påkomna, vilket resulterade i att vännerna kapade bandet med stjärnan. 

– Notera att jag var typ 16 eller 17, säger Larsson om situationen.

Hon beskriver låttexten som både lite spännande och förbjuden, och lämnar resten åt lyssnarens fantasi.

Delade meningar om Zara Larssons låt

Låtens budskap har mötts av blandade åsikter, där några anser att Larsson glorifierar dåligt beteende.

"Intressant hur hon erkänner det så nonchalant", skriver en användare i Zach Sang shows kommentarsfält. 

Andra tycker Larsson är ärlig och öppen.

"Hörni, hon var 16 år. Hon vet att det hon gjorde var fel och hon står för det. Chilla", skriver en annan användare kommentarsfältet. 

"Dålig kompis"

– Det där är ingen "Girl's Girl". Det där är inte ens en vän, säger Larsson om sig själv. 

Stjärnan säger i podcasten att hon ångrar sig och avslöjar att detta var en av anledningarna att hon inte dricker längre. 

– Var det liksom efter att detta hände, frågar programledaren Zach Sang. 

– Bara i allmänhet, jag kom fram till att det inte är något för mig, svarar Larsson.

