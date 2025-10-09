Perla kan vinna stora radiopriset 2025 – se alla nominerade

Guldörat är priset som varje år delas ut för att lyfta fram framstående prestationer inom kommunikation, marknadsföring och media.
Nu har årets nomineringar publicerats och listan består av både influencers, dokumentärer och medieprofiler.
Perla Rainey Malmberg och Behrouz "Berra" Badreh är två av flera profiler som står nominerade till Guldörat 2025.
Men de är långt ifrån ensamma i startfältet.
Guldörat-dagen
Bakom priset står Radioakademin, och syftet är att hylla de röster, program och produktioner som gjort avtryck under året. Priset delas ut till allt från kommersiell radio och public service, till indie-poddar eller profiler i sociala medier.
Guldörat-dagen äger rum tisdagen den 21 oktober, och det är Dramaten i Stockholm som står för festligheterna när priserna delas ut.
Årets nomineringar
Årets avslöjande:
- Kaliber: En mammas mardröm
- Kaliber: Hot och självmordstips från överläkare - larmen inifrån slutenpsykiatrin
- P1 Dokumentär: Dödligt damm
- P3 Nyheter Dokumentär: Det vita snusets baksida
- P4 Dalarna: Ölverket och skumraketen
Årets sällskap:
- Charlotte Lauterbach, Star Förmiddag
- Lars Svan, Förmiddag i P4 Dalarna
- Madeleine Kihlman, Mix Megapol, Bauer Meida
- Martina Thun, Rix FM/Viaplay Radio
- Mia Bryngelson, Morgon i P4 Stockholm
Årets dokumentär:
- Blenda: Mannen med revolvern
- Expressen Dok: Mollys hemlighet
- SvD: Frälsaren
- P1 Dokumentär: Kalsongresan till Nordkorea
- P3 Dokumentär: Om Miljonbedrägeriet - mannen som svarade på ett nigeriabrev
Årets folkbildare radio:
- Kaliber: Klimatkatastrofen
- P1: Massakern på Öland
- P1 Dokumentär: Hempas kamp - en kärlekshistoria
- P4 Dokumentär: Jakten på fiskargubben
- P1: Sanslösa kärlekshistorier
Årets folkbildare podd:
- Dagens Industri: Den nya ekonomin
- Experimentet: Det sista pillret
- Folkets historia
- P1 Dokumentär: Ett andetag från döden
- Rättsfallen: Jeanettes mördare friades i rätten
Tre poddar på Svenska Dagsbladet nominerade
– Det görs så otroligt mycket bra poddar. Att SvD kan fortsätta stå sig i den konkurrensen är faktiskt enastående, säger Erik Hedtjärn, redaktionschef på SvD på deras hemsida.
Årets nyheter & aktualiteter:
- Alex & Sigges podcast: Branden
- Nyhetsshowen
- P3 Krim
- P4 Örebro och Ekot: Massmordet på Campus Risbergska
- Studio Ett: Marwa - hyllad hjälte hoppar av skolan efter dådet
Årets intervju:
- Cecilia Läckberg Blom intervjuar Kim Kärnfalk
- Emil Persson intevjuar Horace Engdahl i Fördomspodden
- Gunilla Nordlund intervjuar Janet i Familjehemligheten
- Martin Wicklin intervjuar Lasse Diding i Söndagsintervjun
- Matilda Blom intervjuar Tina Hagström i Utredningen
Årets underhållning radio:
- Dagarna som skakade Eurovision
- Disco på finska
- Eftermiddag i P3
- Fredagsbubbel med Martina Thun - helgens första skratt
- Rekordboken i P4
Årets underhållning podd:
- Det skaver
- Fördomspodden
- Hör här!
- Mardrömsgästen
- Något kajko
Ett flertal Perfect Day Media-poddar nominerade
Perfect Day Media tog till Instagram för att fira att tio av deras poddar blivit nominerade under olika kategorier för Guldörat.
"Vi är så stolta över hela 10 nomineringar i guldörat", skriver mediebolaget under inlägget.
Årets morgonshow:
- Morgon i P4 Stockholm
- Morgon i P4 Västernorrland
- Morgon i P4 Örebro
- Morgonpasset i P3
- Star Morron
Årets sport:
- Fotbollsmorgon
- Radiosporten Dokumentär
- Vinnarskallarna
- Vinterpasset
- When We Were Kings
Årets barn:
- Barnjuryn
- Bovar och brott i Barnradion: Herefordshireskatten
- Hans päron
- Influencerbarnet
- Kul fakta - uppfinningar
Årets programpunkt:
- Fyrar - en av dina vänner i mörkret
- Föräldrarna
- Klockren kommentar
- P300
- P4 Extra: Gästen
Årets ljudbild:
- Barnradion: Pippi Långström
- Krimstad
- Mammaparadoxen
- P3 ID: Matthew Perry - vännerna och skratten
- Stormen
Årets branded content:
- Amazon Prime: Prime Video Talks
- Destination Gotland: Gotlandspärlor
- Hjärnfonden: I mina tankar
- Nobelprismuséet: Idéer som förändrar världen
- Storytel: On The Road
Årets ljudkampanj:
- Clas Ohlson: Julklappsrimmet
- Coca Cola: Tacofredag
- Firstvet: Djurliv
- Hello Fresh: Rix Morronzoo
- Svenska Spel: Historielektioner om en 90-åring
Årets genombrott:
- Brottsutredarna i P1
- Fri roll - Studion
- Mardrömsgästen
- Svenska fall podcast
- Svårkränkt med Perla & Mirabell
Årets stjärnskott:
- Behrouz ”Berra” Badreh
- Gunnar Harrius
- Moa Jonsson
- Samanda Ekman
- Siri Fagerudd
Visar lyckan på sociala medier
Influencern Mirabell Lundgren, har podden "Svårkränkt" tillsammans med Perla Rainey Malmberg.
Podden är nominerad till årets genombrott, något influencern firar på sin Instagram.
" Vi är nominerade i årets genombrott på @Guldorat", skriver influencern på sin story och avslutar meningen med ett hjärta och två smileys.