Nyheter24
Annons
Nöje /Kändisar /Guldörat

Perla kan vinna stora radiopriset 2025 – se alla nominerade

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 05:30
Bild på Perla till vänster. BIld på Gulörat till höger. En röd pil pekar från priset till Perla.
Nu är årets nomineringar till Guldörat här. Foto: Henrik Montgomery/TT, Mark Earthy/TT

Årets nomineringar till Guldörat 2025 är här, och listan är fullspäckad med stjärnor, influencers och profiler från mediebranschen. Bland de nominerade finns både nya talanger och välkända namn. Här är hela listan med årets kandidater.

Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Ämnen:

Guldörat, Perla Rainey Malmberg, behrouz badreh, Radio, Sveriges Radio

Guldörat är priset som varje år delas ut för att lyfta fram framstående prestationer inom kommunikation, marknadsföring och media.

Nu har årets nomineringar publicerats och listan består av både influencers, dokumentärer och medieprofiler. 

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

Perla Rainey Malmberg och Behrouz "Berra" Badreh är två av flera profiler som står nominerade till Guldörat 2025. 

Men de är långt ifrån ensamma i startfältet.

LÄS MER: SVT-profilen kan förlora sitt öga – ber till gud: "Är rädd"

Guldörat-dagen

Bakom priset står Radioakademin, och syftet är att hylla de röster, program och produktioner som gjort avtryck under året. Priset delas ut till allt från kommersiell radio och public service, till indie-poddar eller profiler i sociala medier. 

Annons

Guldörat-dagen äger rum tisdagen den 21 oktober, och det är Dramaten i Stockholm som står för festligheterna när priserna delas ut. 

LÄS MER: TV4: Därför fick Carl Hedin lämna Elitstyrkan – egentligen

Årets nomineringar

Årets avslöjande:

  • Kaliber: En mammas mardröm
  • Kaliber: Hot och självmordstips från överläkare - larmen inifrån slutenpsykiatrin
  • P1 Dokumentär: Dödligt damm
  • P3 Nyheter Dokumentär: Det vita snusets baksida
  • P4 Dalarna: Ölverket och skumraketen

Årets sällskap:

  • Charlotte Lauterbach, Star Förmiddag
  • Lars Svan, Förmiddag i P4 Dalarna
  • Madeleine Kihlman, Mix Megapol, Bauer Meida
  • Martina Thun, Rix FM/Viaplay Radio
  • Mia Bryngelson, Morgon i P4 Stockholm
Podcasten "Hör Här!" med Lovisa Karlsson och Carl Tuleus är nominerade till "Årets underhållning podd". Bild: Henrik Montgomery/TT

LÄS MER: Boots rollista – alla skådespelare i Netflix-serien

Årets dokumentär:

  • Blenda: Mannen med revolvern
  • Expressen Dok: Mollys hemlighet
  • SvD: Frälsaren
  • P1 Dokumentär: Kalsongresan till Nordkorea
  • P3 Dokumentär: Om Miljonbedrägeriet - mannen som svarade på ett nigeriabrev

Årets folkbildare radio:

  • Kaliber: Klimatkatastrofen
  • P1: Massakern på Öland
  • P1 Dokumentär: Hempas kamp - en kärlekshistoria
  • P4 Dokumentär: Jakten på fiskargubben
  • P1: Sanslösa kärlekshistorier

Årets folkbildare podd:

  • Dagens Industri: Den nya ekonomin
  • Experimentet: Det sista pillret
  • Folkets historia
  • P1 Dokumentär: Ett andetag från döden
  • Rättsfallen: Jeanettes mördare friades i rätten

Tre poddar på Svenska Dagsbladet nominerade

– Det görs så otroligt mycket bra poddar. Att SvD kan fortsätta stå sig i den konkurrensen är faktiskt enastående, säger Erik Hedtjärn, redaktionschef på SvD på deras hemsida.

Annons

LÄS MER: Så mycket pengar fick vinnarna av Elitstyrkans hemligheter VIP

Årets nyheter & aktualiteter:

  • Alex & Sigges podcast: Branden
  • Nyhetsshowen
  • P3 Krim
  • P4 Örebro och Ekot: Massmordet på Campus Risbergska
  • Studio Ett: Marwa - hyllad hjälte hoppar av skolan efter dådet

Årets intervju:

  • Cecilia Läckberg Blom intervjuar Kim Kärnfalk
  • Emil Persson intevjuar Horace Engdahl i Fördomspodden
  • Gunilla Nordlund intervjuar Janet i Familjehemligheten
  • Martin Wicklin intervjuar Lasse Diding i Söndagsintervjun
  • Matilda Blom intervjuar Tina Hagström i Utredningen

Årets underhållning radio:

  • Dagarna som skakade Eurovision
  • Disco på finska
  • Eftermiddag i P3
  • Fredagsbubbel med Martina Thun - helgens första skratt
  • Rekordboken i P4

Årets underhållning podd:

  • Det skaver
  • Fördomspodden
  • Hör här!
  • Mardrömsgästen
  • Något kajko

Ett flertal Perfect Day Media-poddar nominerade

Perfect Day Media tog till Instagram för att fira att tio av deras poddar blivit nominerade under olika kategorier för Guldörat. 

Annons

"Vi är så stolta över hela 10 nomineringar i guldörat", skriver mediebolaget under inlägget.

LÄS MER: Gunilla Persson: "Vill inte försörja en man"

Årets morgonshow:

  • Morgon i P4 Stockholm
  • Morgon i P4 Västernorrland
  • Morgon i P4 Örebro
  • Morgonpasset i P3
  • Star Morron

Årets sport:

  • Fotbollsmorgon
  • Radiosporten Dokumentär
  • Vinnarskallarna
  • Vinterpasset
  • When We Were Kings

Årets barn:

  • Barnjuryn
  • Bovar och brott i Barnradion: Herefordshireskatten
  • Hans päron
  • Influencerbarnet
  • Kul fakta - uppfinningar

Profilen och programledaren Behrouz "Berra" Badreh är nominerad till "Årets stjärnskott". Bild: Pär Bäckström/TT

Årets programpunkt:

  • Fyrar - en av dina vänner i mörkret
  • Föräldrarna
  • Klockren kommentar
  • P300
  • P4 Extra: Gästen

Årets ljudbild:

  • Barnradion: Pippi Långström
  • Krimstad
  • Mammaparadoxen
  • P3 ID: Matthew Perry - vännerna och skratten
  • Stormen

Årets branded content:

  • Amazon Prime: Prime Video Talks
  • Destination Gotland: Gotlandspärlor
  • Hjärnfonden: I mina tankar
  • Nobelprismuséet: Idéer som förändrar världen
  • Storytel: On The Road

Perla Rainey Malmberg och Mirabell Lundgrens podcast "Svårkränkt" är en av årets nomineringar. Bild: Magnus Lejhall/TT

Årets ljudkampanj:

  • Clas Ohlson: Julklappsrimmet
  • Coca Cola: Tacofredag
  • Firstvet: Djurliv
  • Hello Fresh: Rix Morronzoo
  • Svenska Spel: Historielektioner om en 90-åring

Årets genombrott:

  • Brottsutredarna i P1
  • Fri roll - Studion
  • Mardrömsgästen
  • Svenska fall podcast
  • Svårkränkt med Perla & Mirabell

Årets stjärnskott:

  • Behrouz ”Berra” Badreh
  • Gunnar Harrius
  • Moa Jonsson
  • Samanda Ekman
  • Siri Fagerudd

Visar lyckan på sociala medier

Influencern Mirabell Lundgren, har podden "Svårkränkt" tillsammans med Perla Rainey Malmberg. 

Podden är nominerad till årets genombrott, något influencern firar på sin Instagram. 

" Vi är nominerade i årets genombrott på @Guldorat", skriver influencern på sin story och avslutar meningen med ett hjärta och två smileys. 

Mirabell Lundgren visar lyckan efter nomineringen. Bild: Skärmbild/Instagram/@mirabell.lundgren

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:30
Nöje
/ Kändisar

Perla kan vinna stora radiopriset 2025 – se alla nominerade

Igår
17:01
Nöje
/ Kändisar

Eric Dane sitter i rullstol och har svårt att prata

Igår
16:01
Nöje
/ Kändisar

Allt om Kikki Danielsson: Barn, låtar, längd & sjukdom

Igår
12:26
Nöje
/ Kändisar

Allt om Bengt Magnusson: Familj, fru, barn och liv i dag

Igår
11:15
Nöje
/ Kändisar

SVT-profilen kan förlora sitt öga – ber till gud: "Är rädd"

Tisdag
14:56
Nöje
/ Kändisar

Allt om Hannes Fohlin: Tv-serier, familj & har han partner?

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons