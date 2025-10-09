Perla kan vinna stora radiopriset 2025 – se alla nominerade

Årets nomineringar till Guldörat 2025 är här, och listan är fullspäckad med stjärnor, influencers och profiler från mediebranschen. Bland de nominerade finns både nya talanger och välkända namn. Här är hela listan med årets kandidater.

Guldörat är priset som varje år delas ut för att lyfta fram framstående prestationer inom kommunikation, marknadsföring och media.



Nu har årets nomineringar publicerats och listan består av både influencers, dokumentärer och medieprofiler.

Perla Rainey Malmberg och Behrouz "Berra" Badreh är två av flera profiler som står nominerade till Guldörat 2025.

Men de är långt ifrån ensamma i startfältet.

Guldörat-dagen

Bakom priset står Radioakademin, och syftet är att hylla de röster, program och produktioner som gjort avtryck under året. Priset delas ut till allt från kommersiell radio och public service, till indie-poddar eller profiler i sociala medier.

Guldörat-dagen äger rum tisdagen den 21 oktober, och det är Dramaten i Stockholm som står för festligheterna när priserna delas ut.

Årets nomineringar

Årets avslöjande:

Kaliber: En mammas mardröm

Kaliber: Hot och självmordstips från överläkare - larmen inifrån slutenpsykiatrin

P1 Dokumentär: Dödligt damm

P3 Nyheter Dokumentär: Det vita snusets baksida

P4 Dalarna: Ölverket och skumraketen

Årets sällskap:

Charlotte Lauterbach , Star Förmiddag

, Star Förmiddag Lars Svan , Förmiddag i P4 Dalarna

, Förmiddag i P4 Dalarna Madeleine Kihlman , Mix Megapol, Bauer Meida

, Mix Megapol, Bauer Meida Martina Thun , Rix FM/Viaplay Radio

, Rix FM/Viaplay Radio Mia Bryngelson, Morgon i P4 Stockholm

Podcasten "Hör Här!" med Lovisa Karlsson och Carl Tuleus är nominerade till "Årets underhållning podd". Bild: Henrik Montgomery/TT

Årets dokumentär:

Blenda: Mannen med revolvern

Expressen Dok: Mollys hemlighet

SvD: Frälsaren

P1 Dokumentär: Kalsongresan till Nordkorea

P3 Dokumentär: Om Miljonbedrägeriet - mannen som svarade på ett nigeriabrev

Årets folkbildare radio:

Kaliber: Klimatkatastrofen

P1: Massakern på Öland

P1 Dokumentär: Hempas kamp - en kärlekshistoria

P4 Dokumentär: Jakten på fiskargubben

P1: Sanslösa kärlekshistorier

Årets folkbildare podd:

Dagens Industri: Den nya ekonomin

Experimentet: Det sista pillret

Folkets historia

P1 Dokumentär: Ett andetag från döden

Rättsfallen: Jeanettes mördare friades i rätten

Tre poddar på Svenska Dagsbladet nominerade

– Det görs så otroligt mycket bra poddar. Att SvD kan fortsätta stå sig i den konkurrensen är faktiskt enastående, säger Erik Hedtjärn, redaktionschef på SvD på deras hemsida.

Årets nyheter & aktualiteter:

Alex & Sigges podcast: Branden

Nyhetsshowen

P3 Krim

P4 Örebro och Ekot: Massmordet på Campus Risbergska

Studio Ett: Marwa - hyllad hjälte hoppar av skolan efter dådet

Årets intervju:

Cecilia Läckberg Blom intervjuar Kim Kärnfalk

intervjuar Emil Persson intevjuar Horace Engdahl i Fördomspodden

intevjuar i Fördomspodden Gunilla Nordlund intervjuar Janet i Familjehemligheten

intervjuar i Familjehemligheten Martin Wicklin intervjuar Lasse Diding i Söndagsintervjun

intervjuar i Söndagsintervjun Matilda Blom intervjuar Tina Hagström i Utredningen

Årets underhållning radio:

Dagarna som skakade Eurovision

Disco på finska

Eftermiddag i P3

Fredagsbubbel med Martina Thun - helgens första skratt

Rekordboken i P4

Årets underhållning podd:

Det skaver

Fördomspodden

Hör här!

Mardrömsgästen

Något kajko

Ett flertal Perfect Day Media-poddar nominerade

Perfect Day Media tog till Instagram för att fira att tio av deras poddar blivit nominerade under olika kategorier för Guldörat.

"Vi är så stolta över hela 10 nomineringar i guldörat", skriver mediebolaget under inlägget.

Årets morgonshow:

Morgon i P4 Stockholm

Morgon i P4 Västernorrland

Morgon i P4 Örebro

Morgonpasset i P3

Star Morron

Årets sport:

Fotbollsmorgon

Radiosporten Dokumentär

Vinnarskallarna

Vinterpasset

When We Were Kings

Årets barn:

Barnjuryn

Bovar och brott i Barnradion: Herefordshireskatten

Hans päron

Influencerbarnet

Kul fakta - uppfinningar

Profilen och programledaren Behrouz "Berra" Badreh är nominerad till "Årets stjärnskott". Bild: Pär Bäckström/TT

Årets programpunkt:

Fyrar - en av dina vänner i mörkret

Föräldrarna

Klockren kommentar

P300

P4 Extra: Gästen

Årets ljudbild:

Barnradion: Pippi Långström

Krimstad

Mammaparadoxen

P3 ID: Matthew Perry - vännerna och skratten

- vännerna och skratten Stormen

Årets branded content:

Amazon Prime: Prime Video Talks

Destination Gotland: Gotlandspärlor

Hjärnfonden: I mina tankar

Nobelprismuséet: Idéer som förändrar världen

Storytel: On The Road

Perla Rainey Malmberg och Mirabell Lundgrens podcast "Svårkränkt" är en av årets nomineringar. Bild: Magnus Lejhall/TT

Årets ljudkampanj:

Clas Ohlson: Julklappsrimmet

Coca Cola: Tacofredag

Firstvet: Djurliv

Hello Fresh: Rix Morronzoo

Svenska Spel: Historielektioner om en 90-åring

Årets genombrott:

Brottsutredarna i P1

Fri roll - Studion

Mardrömsgästen

Svenska fall podcast

Svårkränkt med Perla & Mirabell

Årets stjärnskott:

Behrouz ”Berra” Badreh

Gunnar Harrius

Moa Jonsson

Samanda Ekman

Siri Fagerudd

Visar lyckan på sociala medier

Influencern Mirabell Lundgren, har podden "Svårkränkt" tillsammans med Perla Rainey Malmberg.

Podden är nominerad till årets genombrott, något influencern firar på sin Instagram.

" Vi är nominerade i årets genombrott på @Guldorat", skriver influencern på sin story och avslutar meningen med ett hjärta och två smileys.