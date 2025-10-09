Allt om Dolly Parton: Låtar, sjukdom, familj & makens död

Ikonen och countrysångerskan Dolly Parton gjorde sitt stora genombrott redan på 1970-talet. Här är allt du vill veta om henne: låtar, sjukdom, familj och makens död.

Dolly Parton är en amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelare. Hon är mest känd som en av countrymusikens största ikoner med klassiska hits som "Jolene" och "I Will Always Love You".

Nyheter24 har tagit reda på vad svenskarna mest googlar om henne. Här är allt du behöver veta om Dolly Parton: låtar, sjukdom, familj och makens död.

Dolly Parton ålder – hur gammal är hon?

Dolly Parton föddes 19 januari 1946, vilket gör henne 80 år gammal i början av 2026.

Foto: Charlie Riedel/TT

Dolly Parton längd – hur lång är hon?

Dolly Parton anges mäta cirka ungefär 152 centimeter, enligt IMDB.

Var Dolly Parton ung när hon slog igenom?

Ja, Dolly Parton var relativt ung när hon började få genomslag. Hon växte upp i Tennessee och började göra musik och uppträda redan som barn, enligt Biography.

Under 1960-talet fick hon kontakt med countryscenen, och 1967 släppte hon sitt debutalbum "Hello, Im Dolly" vilket markerar starten på hennes karriär. Då samarbetade hon även med artisten Porter Wagoner, vilket gav henne ännu större exponering på countryscenen.

Dolly Parton från 1978. Foto: Henrik Laurvik/TT

Dolly Parton låtar – vilka hits har hon gjort?

Dolly Parton har haft många stora hits, som ofta klassas som countrymusikens klassiker. Några av hennes mest kända låtar är:

Jolene

I Will Always Love You

9 to 5

Coat of Many Colors

Islands in the Stream (duett med Kenny Rogers )

) Here You Come Again

Love Is Like a Butterfly

Hennes låt "I Will Always Love You" blev extra berömd då Whitney Houston tolkade den och gjorde en jättehit av den, vilket också genererade stora royaltyintäkter för Dolly Parton, enligt BBC.

Men hon medverkar även i låtarna:

Just Because I'm a Woman (1968)

Tomorrow Is Forever (1970)

Coat of Many Colors (1971)

My Tennessee Mountain Home (1973)

Jolene (1974)

I Will Always Love You (1974)

Love Is Like a Butterfly (1974)

Highlight of My Life (1974)

The Seeker (1975)

Here You Come Again (1977)

Me and Little Andy (1977)

Light of a Clear Blue Morning (1977)

Baby I’m Burnin’ (1978)

You’re the Only One (1979)

9 to 5 (1980)

But You Know I Love You (1980)

Old Flames Can't Hold a Candle to You (1980)

Do I Ever Cross Your Mind? (1982)

Islands in the Stream (1983)

Eyes That See in the Dark (1983)

Wildflowers (1987)

Farther Along (1987)

Why’d You Come in Here Lookin’ Like That (1989)

Rockin' Years (1991)

Silver and Gold (1991)

The Day I Fall In Love (1993)

Hello God (2002)

From Here to the Moon and Back (2012)

God Only Knows (2018)

There Was Jesus (2019)

Let It Be (2023)

Powerful Women (2024)

TYRANT (2024)

Vilka tv-serier och filmer har Dolly Parton varit med i?

Dolly Parton har medverkat i både filmer och tv-serier.

Filmer:

9 to 5 (1980)

The Best Little Whorehouse in Texas (1982)

Rhinestone (1984)

Steel Magnolias (1989)

Straight Talk (1992)

The Beverly Hillbillies (1993)

Frank McKlusky CI (2002)

Miss Congeniality 2 Armed and Fabulous (2005)

Gnomeo and Juliet (2011)

The Year Dolly Parton Was My Mom (2011)

Joyful Noise (2012)

Hollywood to Dollywood (2012)

Dolly Partons Christmas on the Square (2020)

Run Rose Run (TBA)

Tv-serier:

The Porter Wagoner Show (1967–1974)

Dolly (1976–1977)

Dolly (1987–1988)

Saturday Night Live (1989)

Designing Women (1990)

The Magic School Bus (1994)

Alvin and the Chipmunks (1983)

Reba (2005)

Hannah Montana (2006–2007 2010)

17 Kids and Counting (2009)

Dolly & Carol in Nashville (1979)

Heavens to Betsy (1994)

Dolly Parton's Heartstrings (2019)

Dolly Parton's Pet Gala (2024)

Dolly Parton syskon – vem är hennes syster?

Dolly Parton växte upp i en mycket stor syskonskara med totalt 12 barn i familjen, varav sex bröder och fem systrar, enligt uppgifter från People.

Några av hennes systrar är:

Stella Parton – också musiker.

– också musiker. Rachel Dennison – medverkade i tv‑versionen av 9 to 5 som "Doralee".

– medverkade i tv‑versionen av 9 to 5 som "Doralee". Freida Estelle Parton – som nyligen har varit i rampljuset när hon bad fansen om böner för Dolly i samband med hälsoproblem, enligt Aftonbladet. Hon har varit backup-sångerska åt Dolly och haft egna musikprojekt men med mindre framgång.

Systrarna Stella Parton, Freida Estelle Parton och Dolly parton. Skärmdump/Instagram/@theorientaldoll

Har Dolly Parton make eller pojkvän?

Dolly Parton var gift med Carl Thomas Dean sedan maj 1966. Carl Dean höll sig nästan utanför offentligheten och visade sig sällan i offentligheten tillsammans med sin fru. Dessvärre dog Carl Dean i mars 2025 vid åldern 82 år gammal, rapporterade Forbes.

Efter hans bortgång har Dolly Parton varit änka och det har inte offentliggjorts om hon har träffat någon ny sedan dess.

Dolly Parton familj – har hon barn?

Dolly Parton har med Carl Dean inga biologiska barn tillsammans, enligt Biography. Men Dolly har sagt att hon tror att det var "Guds plan" att hon inte fick egna barn, så att hon kunde vara "mamma åt alla andras barn" via sin musik och välgörenhet. Hon är däremot gudmor till artisten Miley Cyrus, som är dotter till countrysångaren Billy Ray Cyrus.

Billy och Miley på röda mattan. Foto: Chris Pizzello/TT

Är Dolly Parton sjuk?

Ja, Dolly Parton är sjuk. Hon meddelade i september 2025 att hon skjutit upp en planerad Las Vegas-residens, med hänvisning till att hon måste genomgå medicinska ingrepp och återhämta sig. Det verkar alltså inte vara en livshotande sjukdom, utan snarare medicinska problem som kräver både behandling och återhämtning.

I oktober 2025 väcktes Dollys hälsa oro bland fansen efter att hennes syster Freida bad om böner för hennes återhämtning, enligt Aftonbladet.

Hennes manager slog tillbaka och hävdade att det inte rör sig om något allvarligt utan att Dolly lider av njursten, ett tillstånd hon tidigare haft besvär med.

Dolly Parton 2025 – hur ser hon ut i dag?

I dag, 2025, fortsätter Dolly Parton att vara mycket aktiv, både karriärmässigt och konstnärligt. Hon släppte år 2023 albumet "Rockstar", där hon samarbetar tillsammans med rockartister. Hon släppte även ett album "Smoky Mountain DNA: Family, Faith & Fables" under 2024.

På scen är hon sig lik med sitt blonda hår, dramatiska outfits och höga klackar. På sidan sörjer hon sin nyligen bortgångne make, som dog under 2025, samtidigt som hon genomgår medicinsk behandling.

Dolly Parton på scen 2025. Foto: Amy Harris/TT

Dolly Parton förmögenhet – hur mycket tjänar hon?

Dolly Parton rankas som en av världens mest förmögna musiker och affärskvinnor. Enligt Forbes är hennes förmögenhet uppskattad till 450 miljoner dollar under 2025, vilket motsvarar cirka 4,26 miljarder svenska kronor. Andra källor anger att hon har en nettoförmögenhet på omkring 650 miljoner dollar tack vare hennes stora intäkter från musik, affärsprojekt och medverkan i program.

Har Dolly parton Instagram?

Ja, Dolly Parton har Instagram. Där heter hon @dollyparton och använder plattformen för att kommunicera med sina fans och dela nyheter om musik och andra projekt.

