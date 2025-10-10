Nyheter24
Nöje /Kändisar /Bianca Ingrosso

Nu väljer Bianca Ingrosso att svara på gravid-frågan

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 10:20
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 10:24
Bianca Ingrosso
Bianca Ingrosso väljer nu att svara på vanliga frågan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bianca Ingrosso väljer nu att svara på en fråga väldigt många undrar.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Bianca Ingrosso, Phillipe Cohen

Det var sommaren 2021 som Bianca Ingrosso och krögaren Phillipe Cohen gick isär efter ett på och av förhållande som Bianca då beskrev som något stormigt. Profilerna träffades för första gången när de var 16 år och Phillipe har setts flitigt i Wahlgrens värld. 

Bianca har i efterhand sagt att de borde gjort slut tidigare. 

I slutskedet av profilernas relation blev Bianca gravid och kände då att hon ville behålla barnet. Men det ville inte Phillipe. Någonting som tittarna fick ta del av i Wahlgrens värld. 

– Vi borde ha kommit så mycket längre i vårt förhållande. Om den här graviditeten inte kan vara ett wake up call för att vi ska få det bättre, vafan är då ett wake up call? Och om inte det här kan göra att vi kan komma närmre varandra, hur ska vi då kunna göra det utan barn?, sa hon. 

Väl inne på kliniken ångrade Bianca sig. 

LÄS MER: Här är de få vänner till Bianca som gravid-grattat Phillipe

"Jag ville inte", berättar Bianca. Bildkälla: Dplay

– Jag kände att jag... jag kan inte göra det här, berättade hon då. 

Barnmorskan hade då sagt till Bianca att det var bättre att de då bokade in en ny tid och att hon då inte behövde dyka upp om hon ångrat sig igen. 

Men vid andra besöket gick hon igenom med aborten vilket skulle komma att bli väldigt jobbigt. 

Efter det sa Bianca till Phillipe  att hon ska vara gravid inom ett år om de fortfarande var tillsammans. 

– Jag skiter i om jag blir gravid med Phillipe och vi gör slut. Då får det bli så. Jag tänker aldrig göra abort igen, avslutade hon. 

Men ett halvår senare hade paret gjort slut. 

LÄS MER: Bianca Ingrosso ångrade sig inne på abortkliniken

Bianca Ingrosso svarar på gravid-frågan

I början sommaren 2022 publicerade Phillipe ett gäng videos från sin Instagram som filmats under midsommar. På filmerna syns en ung kvinna, vid namn Rebecca Lindbergh Thor, 28. Det visade sig att de var ett par och i dag bor paret tillsammans med hunden Ted. För drygt en vecka sedan gick de även ut med att Rebecca är gravid.

Bianca har inte kommenterat det hela men under en av sina egna vloggar hade hon en frågestund där frågan om moderskap och graviditet kom på tal. 

LÄS MER: Phillipe Cohen och Rebecca Lindbergh flyttar ihop – till drömlya på Östermalm

Bianca Ingrosso barn
Bianca Ingrosso hade frågestund. Bildkälla: Youtube

"Vill du bli gravid igen?", löd frågan. 

– Men gud är det första frågan? Och well, igen, ja jag har ju varit gravid några gånger, jag har tydligen väldigt lätt för att bli gravid. Det är klart jag vill bli gravid och bli mamma. Men jag vill inte skaffa barn med någon jag inte kan skilja mig med... med andra ord jag vill ha barn med någon där relationen är bra och det inte är massor med tjafs, säger Bianca. 

I samma veva berättar Bianca att hon just nu träffar någon. 

– Jo men.... jag träffar någon nu. Det gör jag. Men om jag är redo för barn nu... hmmm jag tror aldrig att jag kommer att vara riktigt redo, säger Bianca. 

LÄS MER: Bianca och Phillipe i storbråk – grannarna hörde Bianca skrika

