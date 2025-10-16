Ani Jewels anklagas för Cartier-kopia: "Böta 20 miljoner"

Svenska Ani Jewels anklagas för att ha kopierat Cartiers klocka. Om Cartier skulle välja att gå vidare rättsligt – och vinna – kan det bli dyrt för Ani Jewels. Ett annat företag som kopierade Cartier riskerar nu böter på 20 miljoner.

Entreprenörerna Bianca Ingrosso, 30, och Lovisa Worge, 28, grundade smyckesmärket Ani Jewels år 2022. Sedan dess har de släppt kollektioner med smycken i den lägre prisklassen.

Ani Jewels har tidigare mötts av kritik då de hävdat att deras smycken är i "18k guld" när det egentligen handlar om guldpläteringar av silver eller mässing.

I ett reklaminlägg på Instagram för en av Ani Jewels ringar sa Bianca Ingrosso att det var "diamanter" på smycket, när det i själva verket var den syntetiska stenen kubisk zirkona.

Bianca kallade ringarna för "magiska" och sa att dom kom med "diamanter". Bildkälla: Instagram

Lovisa Worge och Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Då lät Ani Jewels hälsa att det handlade om en felsägning, och reklaminlägget togs genast ner, något som Bloggbevakning då uppmärksammade.

Företaget har även kritiserats för den något ojämna kvaliteten där smyckena tappat färg, rostat eller gått sönder, något som modejournalisten Emily Dahl uppmärksammade på sin TikTok i fjol.

Ani Jewels anklagas för att ha plagierat Cartier

Nu är åter Ani Jewels i hetluften, men den här gången handlar det om något helt annat.

Ani Jewels lanserar nu sin första klockkollektion, och först ut är klockan som de kallar Ventiquattro. Worge och Ingrosso skrev inför lanseringen att dom under flera års tid har designat och drömt om den nya klockan. Men snabbt riktades anklagelser om att Anis klocka är ett plagiat av Cartiers Tank-modell.

Cartiers klocka till vänster, Ani Jewels klocka till höger. Bildkälla: Cartier.com, Ani Jewels

Smyckesexperten Hanna Hellberg, som även är specialiserad på just klockor, riktade på sitt Instagramkonto skarp kritik mot Ani Jewels.

"Kära Ani, bara för att ni kan göra en Tank-dupe betyder det inte att ni borde göra det", skrev Hellberg och avslutade:

"Den enda förmildrande omständigheten i den här fullständiga katastrofsituationen är att Ani stal från ett krafhus som Cartier snarare än från något litet oberoende märke. För lejon bryr sig ju inte om fårens åsikter".

Reaktionerna lät inte vänta på sig under Hannas inlägg:

"De har tagit ”inspiration”. Tack för att du skriver det alla klockentusiaster tänker och känner ", "Men alltså years of dreaming and planning. Yeah right", "Pinsamt" och "Slappt" var några kommentarer.

"Får genuint ont i magen av detta. De har kopierat andra mindre aktörer också, som är chanslösa. Hoppas Cartier biter till..", skrev medieprofilen Nicole Josephson.

Vad tycker Cartier om Ani Jewels klocka?

Bloggbevakning publicerade under veckan ett mejl från Cartiers Client Relations-centrum, där de skrev att deras juridiska avdelning ska undersöka det hela noga, och om de kan slå fast att det är ett plagiat så kommer de vidta "lämpliga åtgärder" för att skydda sitt varumärke och sin design.

– Jag tror absolut att det kommer komma en kommuniké… sen om de orkar dra det rättsligt eller bara jobbar skrämsel är väl frågan, säger Hanna Hellberg till Nyheter24.

Cartier. Bildkälla: Stella Pictures.

Experten Tony Frank: "En kopia av Cartier"

Klockexperten Tony Frank, klockspecialist på Stockholms Auktionsverk, menar även han att Ani Jewels kopierat Cartiers klocka.

– Det här är en kopia, enligt mig. Den påminner väldigt mycket om Cartiers modell. Man har egentligen bara tagit bort varumärket, sa Frank till TV4 Nyheterna.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Cartier har stämt flera smyckesföretag

Cartier har genom åren drabbats av att olika företag kopierat deras kända design. Cartier har många gånger valt att stämma företagen och tagit det hela till domstol.

Cartier stämmer Lugano Diamonds

Cartier stämde år 2015 smyckesföretaget Lugano Diamonds i Kalifornien för att ha kopierat design från deras Parrot Necklace och Panthère-kollektionen. De hävdade upphovsrätts- och designpatentintrång, skrev National Jeweler.

Då uppmanade Cartier företaget att "genast upphöra med de olagliga aktiviteterna", skrev LA Times.

Cartier stämmer Goussin Ltd

Cartier stämde Goussin för att ha sålt armband med ordet LOVE som var nära deras egen LOVE-design och där marknadsföringen riskerade att vilseleda konsumenter.

En domstol i Frankrike gick på Cartiers linje, och Goussin fick enligt Abion böta cirka en halv miljon kronor till Cartier.

Cartier kräver 20 miljoner av Malidani Jewelry Corp

Richemont – som står bakom både Cartier och Van Cleef & Arpels – har stämt Malidani, för att de sålde smycken som liknade Cartiers LOVE och Juste un Clou-kollektioner, samt Alhambra från Van Cleef.

Särskilt pekas på att "superfakes" säljs nära originalets prisnivå och därigenom konkurrerar direkt.

Enligt The Fashion Law så söker Cartier över 20 miljoner kronor i skadestånd. Någon dom har ännu inte fallit.

Cartier lyckades stoppa försäljningen av Azur et Soleils kopior

Cartier stämde Azur et Soleil för att de sålde kopior av LOVE-armbanden och Juste un Clou-designen. Domstolen dömde till Cartiers fördel och utdömde skadestånd och förbjöd fortsatt försäljning av kopiorna.

Four Star Jewelry kopierade Cartiers klockor: "Nolltolerans"

I USA stämde Cartier ett företag som sålde klockor som liknade Cartiers modeller. Domstolen fann att kopieringen var uppenbar och avsiktlig.