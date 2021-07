I podcasten "Vi avslöjar allt" får lyssnarna följa Vanessa Elie, 24, känd från det populära Instagramkontot "Exonphspoilerse", och Amelia Silowá, 25 – som medverkat i flera säsonger Ex on the Beach.

Tjejerna diskuterar skvaller, bråk och allt spännande som händer i deras liv – och det senaste avsnittet var inget undantag.

"Slutat helt"

Under ett samtal om den kommande helgens bravader med födelsedagsfiranden och festligheter berättar Amelia om ett beslut hon fattat.

– Jag har slutat dricka helt, säger hon i avsnittet.

Hon uppger att hon aldrig gillat smaken på alkohol, och kan smutta på ett och samma glas vin i flera timmar på krogen.

Ger henne ångest

Men det är inte den bittra smaken som fått Amelia att fatta beslutet. Nej, anledningen är att alkohol gör henne paranoid.

– Så fort jag känner mig minsta påverkad får jag jättemycket ångest. När jag inte har hundra procent kontroll kan min hjärna spela spratt med mig, säger Amelia i podcasten.

Hon återger ett exempel från en utekväll, när hon plötsligt fick för sig att hon pussat en kille på munnen – trots att hon egentligen visste att hon bara kastat en slängkyss åt hans håll.

"Händer varje gång jag dricker"

Situationen gjorde henne väldigt stressad, inte minst eftersom hon var i ett förhållande vid tidpunkten.

– Jag får för mig att jag gör saker som jag inte gör, och det här händer varje gång jag dricker alkohol.

Amelia berättar i podden att hon haft problem med ångest i hela sitt liv. För att råda bot på den psykiska ohälsan känns det helt enkelt lättare att avstå från alkoholen.

Heja dig Amelia – fler borde fatta samma mogna beslut!