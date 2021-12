Youtubern Lisa Anckarman förd akut till sjukhus i Thailand

Lisa Anckarman, 31, är främst känd från sina stylingvideos på Youtube, men hon är också poddare och programledare.

Hon är aktuell Lisa i den nya realityserien "Lisa & Henrik", där tittara får följa hennes och fästmannen Henrik Elvejord Borgs, 27, liv. Paret blev tillsammans efter att Lisa hade sett Henrik i norska Ex on the Beach.

Efter ett par glas vin under en resa i Köpenhamn tog Lisa Anckarman mod till sig och skrev till Henrik på Instagram – och tur var väl det. Idag är paret lyckligt förlovade och har redan börjat diskutera när de vill ha barn i framtiden.

Lisa Anckarman: "Misstänkte stroke"

Men allt är inte guld och gröna skogar i Youtubestjärnans liv. Faktum är att Lisa Anckarmans julhelg tog en dramatisk vändning när hon, den 22 december, fördes akut till sjukhus under parets resa i Thailand.

På sin Instagram berättar Lisa att hon började förlora medvetandet under en mopedtur. Hon fick otaliga kramper, blev förlamad i delar av ansiktet, fick inte fram några ord och misstänkte att hon fått en stroke.

”Henrik lägger mig i diket och frågar vad som händer med mig, men jag kan inte svara. Jag vill säga att jag är orolig, men ut kommer bara små ljud eller helt andra stavelser än det jag vill säga”, skriver Lisa Anckarman i inlägget.

Lisa Anckarman åkte ambulans i fyra timmar

Fästmannen Henrik förde Lisa till en närliggande vårdcentral, som i sin tur transporterade henne med ambulans till ett sjukhus fyra timmar bort.

Väl där fick hon genomgå en hel rad olika tester på hjärnan – men allt såg bra ut och Lisa kunde åka hem.

"Dagen efter får vi svar att allt ser bra ut. De ville ta ett epilepsitest men då skulle jag blivit kvar över jul. När hjärntesterna såg bra ut åkte vi hem", skriver Lisa i det otäcka inlägget på Instagram.

Lisa Anckarmans egen teori är att det plötsliga insjuknande var relaterat till stress. Hon avslutar med att rikta stor tacksamhet till att hon överlevde – och till Henrik för all hans hjälp.

Vi hoppas verkligen att Lisa kryar på sig!