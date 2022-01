Främmande man avbröt Klara och Hannas livesändning: "Hej vill ni..."

Hanna Friberg och Klara Elvgren bestämde sig för ett tag sedan att resa till varmare breddgrader. Sagt och gjort tog de sitt pick o pack och stack till Mexiko. Tjejerna har varit flitiga med att uppdatera sina följare om sin vardag innehållandes vackra miljöer, lyxiga restauranger, färgglada drinkar, sol, bad och palmer.

Men mitt i det glammiga och lyxiga blev det ett litet jack i skivan.

Under onsdagen sände nämligen tjejerna live från en bar där de dansade och drack drinkar. Mitt i inspelningen söker en främmande man kontakt med Hanna. Hon går då fram och frågar vad han undrade.

– Do you want to buy some weed?, frågade mannen.

Hanna och Klara säger artigt nej i kör för att sedan brista ut i en ordentlig skrattsalva. Likaså deras följare brast ut i skratt vilket man kunde i se i kommentarerna som rullade in.

– Haha gud den där killen ville sälja gräs till oss. Jag blev livrädd, skrattade Hanna.

Följarna fortsatte skämta om det hela då de ansåg att Hannas reaktion var otroligt underhållande.

"Han var så hög och Hanna var livrädd". Bildkälla: hannafriberg/Instagram

"Stackars Hanna som såg livrädd ut"



"HAHAHAHA ALLTSÅ HANNAS MIN VAR PRICELESS"

"Vad är oddsen att han ska komma dit när de sänder live? Hysteriskt kul"

Se lite från händelsens efterskalv i spelaren ovan.