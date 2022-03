Dubbla romaner från Cormac McCarthy

88-åringen, som ofta nämns i Nobelprissammanhang, släpper två romaner inom loppet av en månad i USA. Enligt The New York Times bildar böckerna historien om två syskon vars far var med och utvecklade atombomben.

I slutet av oktober kommer "The passenger" – i förlaget Alfred A Knopfs ord "en roman om moral och vetenskap" – och månaden senare följs den av "Stella Maris", en bakgrundsberättelse till samma historia, som utspelas åtta år tidigare.

Romanerna blir författarens första sedan den postapokalyptiska "Vägen" 2006. McCarthy är annars mest känd för moderna västernskildringar som "No country for old men" och "Blodets meredian".