Anders Bagge: Rädslan är borta

Fakta: Finalens bidrag 1. "Run to the hills" – Klara Hammarström 099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 01 (3:60 kronor per röst) 2. "Som du vill" – Theoz 099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 02 (3:60 kronor per röst) 3. "Higher power" – Anna Bergendahl 099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 03 (3:60 kronor per röst) 4. "Änglavakt" – John Lundvik 099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 04 (3:60 kronor per röst) 5. "My way" – Tone Sekelius 099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 05 (3:60 kronor per röst) 6. "Bigger than the universe" – Anders Bagge 099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 06 (3:60 kronor per röst) 7. "Innocent love" – Robin Bengtsson 099-908 07 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 07 (3:60 kronor per röst) 8. "Freedom" – Faith Kakembo 099-908 08 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 08 (3,60 kr per röst) 9. "Bluffin" – Liamoo 099-908 09 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 09 (3,60 kr per röst) 10. "Hold me closer" – Cornelia Jakobs 099-908 10 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 10 (3,60 kr per röst) 11. "I can´t get enough" – Cazzi Opeia 099-908 11 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 11 (3,60 kr per röst) 12. "In i dimman" – Medina 099-908 12 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 12 (3,60 kr per röst) Hela summan till Radiohjälpen går till förmån för krigsdrabbade i Ukraina.

Det är dags för Melodifestivalartisterna att äntra Friends Arena inför den rafflande finalen. Repetitionerna är den sista chansen att finslipa detaljerna inför lördagens tv-sändning. Och det är en förväntansfull Anders Bagge som ser sig omkring bland konkurrenterna.

— Förut har jag känt att det har varit läskigt men nu tycker jag att det ska bli kul. Jag gläds att se de andra deltagarna, särskilt folk som har varit med i "Idol", och jag är så glad att få vara en del av det här.

TT: Är du nervös inför lördag?

— Det är klart att jag kommer vara nervös, annars vore det konstigt. Jag kommer att vara lika nervös som när jag skulle göra matteprov i skolan.

Finalisterna i Melodifestivalen. Övre raden från vänster: Klara Hammarström, Theoz, Anna Bergendahl, John Lundvik, Tone Sekelius. Undre raden från vänster: Anders Bagge, Robin Bengtsson, Cazzi Opeia, Faith Kakembo, Ali Jammali och Sami Rekik i Medina.

"Less is more"

21-åriga Klara Hammarström, numera veteran efter att ha tävlat tre år i rad, säger att hon försöker intala sig själv att hon inte alls är nervös.

— Om jag säger det så kanske det blir sant. Jag har lagt till lite grejer i mitt nummer, men man ska inte ändra på ett vinnande koncept. Annars brukar jag vilja ha in massa guld och pyro, men jag ska försöka tänka att "less is more".

Pyroteknik saknas inte i Medinas nummer, "In i dimman", som skickade duon direkt till final från fjärde deltävlingen. Sami Rekik och Ali Jammali är optimistiska, men erkänner att det sällan är låtar med svensk text som vinner i slutändan.

— Det är kanske dags, för någon gång måste det vara dags tänker jag, säger Sami Rekik.

TT: Hur laddar ni upp?

— Vi är sist ut så vår strategi är att bjuda på grand finale, den riktiga slutklämmen. Vi håller på att samla energi till numret och jobbar på att inte förbruka för mycket innan lördag. Jag har tagit Ali på en shoppingrunda här i gallerian och köpte en liten grej till honom, säger Sami Rekik och nyper tag i Ali Jammalis tröja.

— Så nu känner man sig skön. Vi har också spelat backgammon på hotellet. Du vet, man har blivit äldre och hittat nya hobbies, säger Ali Jammali.

Laddat upp med luft

Robin Bengtsson däremot har laddat upp med lite frisk luft.

— Jag har haft en lång paus så jag har varit och åkt lite skidor, men nu känns det skitkul att vara tillbaka med laddade batterier och redo att köra.

TT: Åkte du Vasaloppet?

— Nej gud nej, då hade jag nog inte stått här nu, säger han.

Det är ett tufft startfält och ovanligt svårt att gissa vem som kommer att ta hem sångfågeln, menar Robin Bengtsson.

— Det är många starka låtar och väldigt spretigt när det gäller genre och typer av artister, så jag känns inte som en supertippad favorit. Jag tror ändå allt kan hända.

John Lundvik

John Lundvik representerade Sverige i Eurovision 2020 och deltog som låtskrivare till Storbritanniens bidrag samma år. Men det är inget som lägger på extra press inför finalens framträdande, säger han.

— Tvärtom, jag har vunnit förut med poäng som jag aldrig kommer kunna uppnå – åtta tolvor av internationella juryn. Så det är kul att göra helt tvärtom för att utmana mig själv med en svensk låt.

Medan John Lundvik står barfota på scen har Tone Sekelius valt en annan väg. Under hennes låt "My Way" slits hennes klänning i tu och avslöjar en glammigare strass.

— Man är alltid lite orolig för det där jävla rycket. Men jag skulle säga att allt sitter ganska bra så det är just rycket som är lite osäkert.

TT: Vad gör du om du vinner?

— Jag skriker rakt ut vid scenen antar jag. Jag hade tappat det, säger hon.