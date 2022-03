Liv Mjönes debuterar i internationell serie

Fakta: Liv Mjönes Skådespelaren Liv Mjönes föddes den 18 september 1979 i Kista men växte upp med sin familj i Sundsvall. Nu bor hon tillsammans sin partner Henrik Bäckbo och deras två barn i Stockholm. Liv Mjönes debuterade som skådespelare i filmen "Miffo" och har därefter medverkat i en rad filmer och serier såsom "Kyss mig" och "Torpederna". Hon har ett flertal gånger Guldbaggenominerats för sina insatser. Senast 2021 nominerades hon för sin roll i filmen "Tigrar". Liv Mjönes har även Guldbaggenominerats för rollen som Dagmar Randel i filmatiseringen av Hjalmar Söderbergs "Den allvarsamma leken" 2017.

Kate misstänker att hennes man är otrogen med någon av hennes vänner från universitetet – men vilken av dem? Ju närmare sanningen Kate kommer, ju mer inser hon att hemligheten är värre än hon någonsin kunnat ana.

Viaplay-serien "The holiday" handlar om ett gammalt kompisgäng som har rest till Malta med sina respektive familjer för att fira Kates 40-årsdag. De fyra kvinnorna har inte setts så mycket sedan universitet och därför glidit ifrån varandra – men under semestern låtsas de som att de fortfarande är bästa vänner. Kate och Jenny är de som ändå umgåtts en del sedan kvinnorna tog examen, dessutom har de barn i samma ålder.

— Jenny är en kvinna som lever lite i förnekelse, som inte riktigt tar ansvar för vad som egentligen är på väg att hända. Eller så gör hon det – fast på helt fel sätt, säger skådespelaren Liv Mjönes.

Gled in på ett bananskal

Mjönes hade 2019 en liten roll i den amerikanska skräckfilmen "Midsommar". Ett sent avhopp gjorde att hon blev uppringd av rollbesättaren till "Midsommar" samma dag som hon hade läst recensionen av en annan film som regissören Ari Aster gjort. Hon tackade ja till erbjudandet. Filmen blev stor i England berättar hon och den råkade vara "The holiday"-regissören, Laura Ways, favoritfilm.

— Jag tror att det är genom den filmen som de fick upp ögonen för mig, säger hon.

"The holiday" baseras på TM Logans bok med samma titel. I deckaren är Jenny en amerikanska men då serien spelades in under pandemin skrevs den om till en svensk rollfigur. Mjönes som ofta spelar "snäll tjej" på filmduken tycker att Jenny har en twist som tilltalade henne.

— Det kändes som en utmaning som passade mig bra.

Skådespelaren berättar att det knappt är någon skillnad på att spela in en serie i Sverige eller utomlands.

Den internationella scenen

Förutom att hon känner och har jobbat med många personer inom den svenska filmbranschen så är det samma grej när hon väl står framför kameran även utomlands. Det är nästan ingen skillnad, berättar Liv Mjönes.

— För mig var det betydelsefullt att se att jag klarar att göra det även fast det inte är på mitt språk. Det var en stor grej, jag har nog tänkt att det skulle vara något helt annat.

Mjönes beskriver sina brittiska kollegor, bland andra Jill Halfpenny från "Mord i paradiset" och "Killing Eve"-skådespelaren Owen McDonnell, som inbjudande och vänliga.

— Jill Halfpenny är jättestor i England men hon ville dela med sig av de extra grejerna hon fick.

Just nu spelar Liv Mjönes in en film i Belgien och medverkar i en andra säsong av tv-serien "Stockholm rekviem".

— Jag är glad över de jobb jag får i Sverige. Jag är lyckligt lottad här så jag är helt nöjd med hur det är. Men om jag får göra utflykter utomlands ibland är ingen lyckligare än jag.

Serien har premiär den 13 mars på Viaplay.