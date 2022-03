Konstmuseet The Tate i London klipper banden till de ryska miljardärerna Viktor Vekselberg and Pjotr Aven sedan dessa blivit föremål för sanktioner från EU och USA i samband med Rysslands krig mot Ukraina, skriver The Guardian.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1006402-tate-bryter-med-ryska-oligarker Kopiera länken Oljemiljardären Viktor Vekselberg har nära band till Vladimir Putin och förlorar nu sin status som hedersmedlem i den prestigefyllda välgörenhetsstiftelsen Tate Foundation. Han omfattas redan av amerikanska sanktioner sedan 2018. Pjotr Aven pekas ut som en av Vladimir Putins närmaste oligarker och sitter i ledningen för en av Rysslands största banker. Han har bott i Storbritannien där han är känd som konstsamlare och för att ha donerat pengar till brittiska konstinstitutioner, däribland Tate.