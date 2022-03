"Keef" saknar Charlie och fördömer Putin

Född den 18 December 1943 i Dartford sydost om London.

Gitarrist och ursprungsmedlem i Rolling Stones sedan 1962. Efter bandets kortvariga första uppsättning räknas även Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts och Bill Wyman som originalmedlemmar.

Tre barn med Anita Pallenberg (varav ett dog tidigt).

Två barn med Patti Hansen. Gifte sig med henne 1983 på sin 40-årsdag.

Fem barnbarn.

Bor i Weston i den amerikanska delstaten Connecticut.

Soloalbum med gruppen X-Pensive Winos: "Talk is cheap" (1988), "Main offender" (1992), "Crosseyed heart" (2015).

Rankad av tidningen Rolling Stone 2015 som tidernas fjärde bäste gitarrist efter Jimi Hendrix, Eric Clapton och Jimmy Page.

Kuriosa: Medverkat i två "Pirates of the caribbean"-filmer som kapten Teague. Agerar pappa till Jack Sparrow, spelad av Johnny Depp som sagt att Keith Richards inspirerat till hans rollfigur.

Aktuell med en återutgivning av "Main offender" i en box där en tidigare outgiven livespelning från London 1992 ingår.

Gjorde comeback med X-Pensive Winos den 10 mars på en välgörenhetskonsert i New York. Bandet, som på 30 år inte stått på scen ihop, spelade sin "999" samt Stones-låtarna "You got the silver" och"Before they make me run".