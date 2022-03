Pullman avgår som ordförande efter kontrovers

Kate Clanchys självbiografi "Some kids I taught and what they taught me" fick kritik för att vara rasistisk, men Pullman stöttade Clanchy och tyckte att boken var "human och varm". Författarförbundet tog avstånd från hans kommentarer.

Nu väljer Pullman att avgå, eftersom han inte känner sig fri att uttrycka sina personliga åsikter som ordförande. Han beklagar att hans personliga åsikter har tagits för författarförbundets, eftersom de därmed har dragits in i kontroversen.

Pullman har också twittrat att kritiken mot Clanchy var balanserad och att alla människor oavsett hudfärg förtjänar respekt.