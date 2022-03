Swedish House Mafia spelar på Ultra Miami 2023

Ultra har varit en viktig festival för gruppen, som även spelade sin sista konsert där före pausen 2013. Nästa års spelning avslöjades under medlemmen Axwells dj-set på det här årets upplaga av festivalen natten till måndag.

Swedish House Mafia släppte ny musik i fjol, för första gången sedan 2012. Först två singlar under sommaren, under hösten singeln "Moth to a flame" med artisten The Weeknd på sång och senare ett samarbete med Sting.

I år kommer också för första gången ett helt album från gruppen. Det heter "Paradise again" och släpps 15 april.