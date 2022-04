Tarik Saleh gör USA-debut med actionthriller

Fakta: Tarik Saleh Ålder: 50 år. Familj: Hustrun Frida, två barn. Bor: I Stockholm. Yrke: Regissör. Tidigare filmer/tv-serier: "Gitmo", "Metropia", "Tommy", "Westworld", "The Nile Hilton incident", "Ray Donovan". Aktuell: Med "The contractor", som strömmas på Prime Video med premiär den 4 april.

— Jag är väldigt komfortabel med actionscener. Men jag vill göra våldsscener som visar våldets konsekvenser, hur det känns att skjuta någon eller att bli skjuten, säger Tarik Saleh till TT via en Zoomlänk från sin svärmors stuga uppe i norra Sverige.

I ”The contractor” spelar Chris Pine en krigsveteran som lider av traumatiska minnen och som blir ombedd att lämna armén. Ekonomin håller på att knäcka familjen och han tar jobb hos en privat organisation som söker före detta soldater. Han skickas på uppdrag till Europa, men något går givetvis snett och han är plötsligt på flykt undan både polisen och sina arbetsgivare. Vid sidan av Pine ses bland andra Fares Fares, Kiefer Sutherland och Nina Hoss i filmen.

— Direkt efter det att ”Nile Hilton incident” visats i Sundance blev jag uppringd av en producent som ville göra film med mig. Jag fick en rad manus som jag inte connectade med, det var action som inte hade något. Men så kom det här, jag kände att det hade en ilska som var genuin, berättar Tarik Saleh.

Chris Pine (till vänster) spelar huvudrollen som krigsveteran i "The contractor". Pressbild.

"Verkliga problem"

Ämnet hängde på sätt och vis ihop med den tematik han utforskat i filmen "Gitmo", om USA:s militärbas på Kuba, Guantanamo Bay.

— Jag vet något om "contractors", min film ”Gitmo” handlade ju om det. Jag kände att jag kunde något, jag förstod tematiken om patriotism och manlighet och män som lurades in i ett krig som inte alls handlade om frihet utan om pengar. De kommer sedan hem till PTSD och till personlig konkurs och jag kände att huvudpersonen var en verklig kille med verkliga problem.

"Jag vill bestämma"

”The contractor” har legat klar länge, stora delar av den filmades redan före pandemin. Den strömmas i bland annat Sverige, medan den släpps på bio i till exempel USA och England.

— Problemet med streaming är att publiken kan bestämma när den ska pausa och kliva ur. Jag vill bestämma när filmen börjar, jag vill bestämma när hooken kommer. I streaming måste man smälla av tidigt för att hålla publiken kvar. Och på streaming är filmerna mest utfyllnad, det viktigaste där är serierna, säger Tarik och tillägger:

— Jag är absolut inte för fin för serier, jag har ju gjort flera. Men jag älskar film.

Just nu arbetar han med att färdigställa ”Boy from heaven”, en svensk film som spelats in i Egypten med Fares Fares i huvudrollen.

— För mig känns det bra att varannan gång göra en film jag själv har skrivit, varannan gång en film någon annan har skrivit.