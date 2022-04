Gala drog in över 63 miljoner till Ukraina

Insamlingskonserten arrangerades av landets bokningsbolag. Artisterna medverkade utan att ta betalt.

Biljettintäkterna går oavkortat till organisationerna Internationella Röda Korset, Proliska, UN Women Sweden, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

Galan direktsändes i SVT1, TV4 Play, Viaplay, Discovery, Sveriges Radio P4, Aftonbladet och Expressen.

Artister som uppträdde på "Hela Sverige skramlar" till förmån för Ukraina var bland annat Tommy Körberg, Maria Sur, Veronica Maggio, Gina Dirawi, Amason, Peter Jöback, Malena Ernman, Melissa Horn, Wilmer X, Johnossi, Cornelia Jakobs, Miriam Bryant, Ola Salo, Benjamin Ingrosso, Sarah Dawn Finer, Imenella, Darin, Jakob Hellman, Per Gessle, Eva Dahlgren, The Hives, Jill Johnson, Maja Francis och Chris Kläfford.