Google presenterar årets största Android-uppgradering i dag

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 12:30
Bilder på Google-telefoner.
Google presenterar årets största Android-uppgradering i dag. Generbilder. Foto: Richard Drew/TT

Den 20 augusti kommer Google att presentera årets största Android-uppgradering, nämligen en ny telefon. Här får du veta vad vi kan förvänta oss av Google Pixel 10-telefonen.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Google, Android, Mobiltelefon, Teknik

Tekniken går otroligt snabbt framåt i dag och varje gång det släpps en ny mobiltelefon har den alltid nya fantastiska funktioner, för att underlätta människans vardag och öka kreativiteten.

Google har flera telefoner, bland annat en Pixel-kollektion. Pixel-telefonerna har länge varit omdiskuterade, men inte bara för bra saker. Både Pixel 4a och Pixel 6a har haft stora problem med mjukvaran och nyligen fixade man ett större batteriproblem, skriver engelska Express.

Kunder har till och med fått kompensation i från Google, på grund av allt problem telefonerna har fört med sig. Pixel 9 däremot har ansetts mer stabil.

LÄS MER: Mobiljätten ber om ursäkt mitt i kaoset – allt är slutsålt

Google presenterar årets största Android-uppgradering

I dag presenterar Google en av de mest efterlängtade, och årets största, smarttelefonlansering. Det handlar om en ny telefon ur Googles Pixel 10-kollektion.

Det släpptes teasers redan i dagarna, och den nya telefonen ser ut att ha en liknande design som Pixel 9-telefonen, skriver Express.

LÄS MER: Swish stora ändring – gäller bara dessa Android-användare

Det kan man förvänta sig av Googles nya telefon

Det man kan förvänta sig av telefonen är att den kommer ha en ett trippelobjektiv och massa AI-funktioner. Bland annat fotoredigeringsverktyg som Magic Eraser och Best Take.

Telefonen kommer förmodligen även ha Google Gemini, som kan svara på frågor, utföra appåtgärder, skapa bilder, översätta text, sammanfatta e-postmeddelanden och mycket mer.

Exakt vilka funktioner den nya Google-telefonen kommer ha avslöjas den 20 augusti klockan 19.00 svensk tid.

LÄS MER: Google Maps dolda funktion – därför bör du använda den

