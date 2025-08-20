Den 20 augusti kommer Google att presentera årets största Android-uppgradering, nämligen en ny telefon. Här får du veta vad vi kan förvänta oss av Google Pixel 10-telefonen.

Tekniken går otroligt snabbt framåt i dag och varje gång det släpps en ny mobiltelefon har den alltid nya fantastiska funktioner, för att underlätta människans vardag och öka kreativiteten.

Google har flera telefoner, bland annat en Pixel-kollektion. Pixel-telefonerna har länge varit omdiskuterade, men inte bara för bra saker. Både Pixel 4a och Pixel 6a har haft stora problem med mjukvaran och nyligen fixade man ett större batteriproblem, skriver engelska Express.

Kunder har till och med fått kompensation i från Google, på grund av allt problem telefonerna har fört med sig. Pixel 9 däremot har ansetts mer stabil.

Google presenterar årets största Android-uppgradering

I dag presenterar Google en av de mest efterlängtade, och årets största, smarttelefonlansering. Det handlar om en ny telefon ur Googles Pixel 10-kollektion.

Det släpptes teasers redan i dagarna, och den nya telefonen ser ut att ha en liknande design som Pixel 9-telefonen, skriver Express.

Det kan man förvänta sig av Googles nya telefon

Det man kan förvänta sig av telefonen är att den kommer ha en ett trippelobjektiv och massa AI-funktioner. Bland annat fotoredigeringsverktyg som Magic Eraser och Best Take.

Telefonen kommer förmodligen även ha Google Gemini, som kan svara på frågor, utföra appåtgärder, skapa bilder, översätta text, sammanfatta e-postmeddelanden och mycket mer.