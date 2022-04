Hedersutmärkelse till Gillian Anderson

Hon har gestaltat ikoniska kvinnor som Margaret Thatcher i "The crown" och Eleanor Roosevelt i den kommande serien "The first lady". Lägg därtill porträtt av Wallis Simpson, Marilyn Monroe, Lucille Ball och Judy Garland.

När Gillian Anderson i helgen fick ta emot hedersutmärkelsen Variety 2022 icon award i Cannes för sina skådespelarprestationer avslöjade hon att det kan komma fler. Under tv-seriefestivalen i Cannes sade Anderson att hon arbetar på ett "projekt" baserat på en historisk persons liv, men ville inte avslöja vem det gällde. Gillian Anderson tecknade nyligen ett produktionsavtal med Netflix, där hon vid sidan av "The crown" kan ses som sexterapeuten Jean Milburn i succéserien "Sex education". I sitt tacktal sade Anderson, som slog igenom som FBI-agenten Dana Scully i sci-fi-serien "Arkiv X" i början på 1990-talet, att hon var hedrad över utmärkelsen, att det kändes "overkligt" och att hon googlat vad ikon egentligen betyder, skriver Variety. — Vad jag kan säga är att jag i alla fall har spelat många ikoniska kvinnor under min långa karriär. Kvinnor som alla varit målmedvetna, beslutsamma arbetsnarkomaner, sade hon och rev ner applåder från publiken.