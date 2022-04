Swedish House Mafia-album delar recensenter

Fakta: Swedish House Mafia Swedish House Mafia är tillsammans med The Weeknd ett av huvudnamnen på Coachellafestivalen i Indio, Kalifornien, som pågår under helgerna 15–17 april och 22–24 april. "Paradise again", som släpptes den 14 april, är gruppens första fullängdsalbum. Tidigare har gruppen enbart släppt singlar och samlingsalbum. Swedish House Mafia släppte i början av året i ett samarbete med kompositören Jacob Mühlrad hitlåten "One" som symfoni.

För den svenska gruppen Swedish House Mafia råder minst sagt bråda dagar. Under fredagen släppte trion albumet ”Paradise again” – deras första fullängdsalbum någonsin – och under helgen spelar gruppen tillsammans med The Weeknd på musikfestivalen Coachella i Kalifornien.

Bland recensentkåren tycks albumet, som utöver samarbetet med The Weekend även innehåller bidrag från artister som Mapei, Jacob Mühlrad och Asap Rocky, vara något av en vattendelare – där reaktionerna varierar mellan hyllningar till betydligt mer skeptiska tongångar i svenska såväl som i internationella medier.

"Överraskar på nytt album"

I Svenska Dagbladet skriver Andres Lokko att gruppen på "Paradise again" lyckas överraska lyssnarna.

"Swedish House Mafia gör något väldigt överraskande på sitt nya album: de gör housemusik. Trots utfyllnad så finns det låtar här som välter omkull alla eventuella fördomar man må haft om Swedish House Mafia", skriver han i sin recension.

Även Per Magnusson i Aftonbladet är övervägande positiv i sin recension av de svenska house-stjärnornas albumsläpp.

"Swedish House Mafias position som ledande rockstjärnor för den elektroniska danspopen är naturligtvis ett minne blott – liksom genren i sig – men de återvänder ändå med sin mest ambitiösa och sammanhållna musik hittills", skriver han i sin recension.

Sydsvenskans Gabriel Zetterström står i stället för betydligt mer negativa tongångar under rubriken: "Swedish House Mafias ”Paradise again” är återkomsten ingen bett om".

"Mycket har hänt sedan 10-talets början. Dansmusiken har i mångt och mycket smält samman med övriga genrer, vilket gör det otydligt vad en housegrupp 2022 vill åstadkomma. Axwell, Angello och Ingrosso står själva svarslösa", skriver han i sin recension.

"Trampar vatten"

Även i internationella medier går åsikterna om housestjärnornas albumsläpp isär. På den amerikanska sajten Pitchfork hyllas trions samarbete med The Weeknd i låten "Moth to a flame" – medan recensenten Dani Blum ställer sig betydligt svalare till skivan som helhet.

"Swedish House Mafias låtar brukade välla in över lyssnarna som en våg, men på "Paradise Again" låter det alldeles för ofta som att gruppen trampar vatten", skriver hon.

I brittiska NME är tongångarna i stället betydligt mer positiva vad gäller de svenska housegiganternas albumsläpp.

"Swedish House Mafias debutalbum innehåller 17 fantastiska, orädda – och överraskande spår. Dansmusikens kungar är definitivt tillbaka", skriver recensenten Ali Shutler.