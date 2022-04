Astronauten åker ur "Masked singer"

Fakta: Här är figurerna som deltar i "Masked singer" Karusellen (Anna Lindberg) Nallen (Marianne Mörck) Fru Kanin (Mona Sahlin) Astronauten (Lasse Holm) Cyberninjan Riddaren Spelmannen Trollkarlen Sagoträdet Lokatten Mjukglassen Sjöjungfrun

— Detta är något av det märkligaste jag ställt upp i, säger den meriterade låtskrivaren.

Panelen fick kluriga ledtrådar om Beatles, pizza och boomeranger – för att inte tala om de otaliga referenserna till golf. Det sista resulterade i flera gissningar på olika golfspelare, men visade sig handla om Lasse Holms stora hobby.

— Det är därför jag har flyttat ned till Spanien, för att spela så mycket jag hinner, säger den 78-årige underhållaren.

Efter att han framfört N Syncs "It's gonna be me", skriven av Max Martin – som framhöll Lasse Holm som en inspiratör i sitt tacktal när han mottog Polarpriset – gissade Pernilla Wahlgren rätt. Senare ändrade hon dock sin gissning.

— Är det Harald Treutiger som har gjort comeback? sade sångerskan som sin sista gissning.

Måns Zelmerlöw gissade återigen på en sportpersonlighet, något han hållit fast vid programmet igenom.

— Jag fortsätter drömma om att det är någon som har varit med i VM -94. Kan det vara Thomas Ravelli?

– Något av det märkligaste jag har gjort, säger Lasse Holm om sin medverkan. Pressbild.

Lasse Holm hann delta i två avsnitt av "Masked singer" innan han tvingades lämna programmet. Sin karakteristiska röst bestämde han sig innan sin medverkan för att försöka förställa.

— Folk känner igen den även om jag har hjälm och skidglasögon på mig. Jag kan ju inte låta som mig själv, utan får försöka sjunga på ett annat sätt, sade han.

Efter en duell mot Mjukglassen var det till slut Lasse Holms figur Astronauten som tvingades ta av sig masken.

— Jag har befunnit mig i branschen i decennier, men här kastar jag mig bara ut i det totala kaoset, sade han.