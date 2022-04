Bok om svart feminism dras in efter kritik

Boken "Bad and Boujee: Toward a trap feminist theology" är skriven av Jennifer M Buck, en vit akademiker på ett kristet universitet. Förutom att boken kritiseras för att vara kvalitetsmässigt undermålig lyfts också det faktum att Buck är just vit fram.

— Det betyder något att man har en akademisk text som skulle kunna placera svarta kvinnors egna upplevelser och svarta kvinnors andlighet och att den inte är skriven av en svart kvinna, säger teologen Candice Marie Benbow.

Förlaget Wipf and Stock Publishers förklarar i ett uttalande beslutet att dra tillbaka boken med att kritikerna har haft "allvarliga och giltiga" invändningar.

Frågan om kulturell appropriering och hur historier om marginaliserade grupper berättas tog fart i USA efter publiceringen av boken "Amerikansk jord" av Jeanine Cummins 2020. Den skildrar en mexikansk mor på flykt undan en drogkartell. Cummins, som inte har mexikanska rötter, beskylldes för att skriva "traumaporr" av sina kritiker.