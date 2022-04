Indie-trippel på topplistan – första sedan 2011

Topplistanalytikern Alan Jones på Music Week konstaterar att det är tredje gången sedan 2000 som albumlistan ståtar med en indie-trippel. Första gången var 2011 då Adeles två album ("21" och "19") samt "Angles" av The Strokes lyckades konkurrera ut storbolagens skivsläpp. Samma sak inträffade sex veckor senare.

Hajpade Wet Legs självbetitlade album släpptes av indiebolaget Domino Records för någon vecka sedan. Father John Misty är aktuell med skivan "Chloe and the next 21st century" och Jack White med "Fear of the dawn".