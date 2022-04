Legendarisk skivbolagschef död– blev 104

Little Richard var en av de artister som Art Rupe på skivbolaget Specialty Records fick fram i rampljuset. Arkivbild. Foto: TT

Han hjälpte till att bereda väg för Little Richard och Sam Cooke – och valdes 2011 in i Rock & Roll Hall of Fame. Nu har den legendariske amerikanske skivbolagschefen Art Rupe gått ur tiden, 104 år gammal.