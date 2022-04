Törnblom släpper bok för unga homosexuella

I boken bjuder han också på anekdoter från sitt eget liv och uppväxt, säger han till Expressen :

— Min första tanke var att jag ville skriva en ”how to be gay for dummies”, som man hade för pc-datorer på 00-talet. En sån fast för bögar. Eller så är man en tonåring som är superlost i sig själv och vem man är och bara vill ha en tröstande röst från någon som gått igenom samma saker som man själv.

Edvin Törnblom är aktuell som kommentator i "Sveriges värsta bilförare" och som programledare för QX-galan tillsammans med Sissela Kyle.

Utöver det driver han podden "Ursäkta" tillsammans med Johanna Nordström och är aktuell i tv-serien "Likea".