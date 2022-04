Jennifer Grey ger ut memoarer: "Blev osynlig"

Jennifer Grey, idag 62 år, är mest känd för rollen som "Baby" i den ikoniska filmen "Dirty Dancing" där hon spelade mot Patrick Swayze. Medan filmen satte ordentlig fart på hans karriär blev det tvärtom för Jennifer Grey. Anledningen var två plastikoperationer av näsan.

Enligt en intervju i The Independent var det Jennifer Greys mamma som föreslog operationerna. Hon menade att Jennifer skulle få fler roller med en "ny" näsa. Tre av de plastikkirurger de konsulterade höll med. Men efter operationerna såg Jennifer så annorlunda ut att ingen kände igen henne längre.

I sina kommande memoarer "Out of the Corner" skriver hon:

"Från en dag till nästa blev jag totalt osynlig. I världens ögon var jag inte längre jag".

Vid ett tillfälle när hon skulle flyga visade hon sitt körkort. Flygplatspersonalen tittade på körkortet och utbrast: "Åh, Jennifer Grey. Du heter som hon skådespelaren!"

Operationerna gjorde att hon förlorade sin identitet och karriär. I boken berättar hon om sitt självtvivel.

"Jag la så mycket energi på att förstå vad jag gjorde för fel, varför jag blev utestängd från kungariket Hollywood".

De senaste åren har Jennifer Grey synts bland annat i tv-serien "Gray´s Anatomy". Hon vann också den amerikanska upplagan av "Let´s Dance" för några år sedan.

"Out of the Corner" släpps på engelska den 3 maj,