Elisabeth Moss om nya serien: Oerhört smart

Ålder: 39 år.

Bor: I lägenhet på Upper West Side, New York.

Familj: Singel.

Yrke: Skådespelare.

Har medverkat i (urval): "Mad men", "Småstadsliv", "Vita huset", "Invasion", "Top of the lake" och Ruben Östlunds "The square".

Aktuell: I tv-serien “Shining girls” som får premiär på Apple TV+ den 29 april och den kommande femte säsongen av ”The handmaid's tale” (HBO Max).