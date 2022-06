"Twin Peaks"-sångerskan Julee Cruise död

Det meddelar hennes make, författaren Edward Grinnan, i ett inlägg på Facebook.

Cruise började sin karriär som sångerska och skådespelare i Minneapolis innan hon flyttade till New York. 1985 samarbetade hon med filmregissören David Lynch och kompositören Angelo Badalamenti i musiken till filmen "Blue velvet".

1990 var det Cruise som de anlitade för att sjunga in "Falling", det suggestiva ledmotivet till tv-serien "Twin Peaks". Låten blev en stor hit och Cruise var även med och spelade sångerska i serien.

Under sin karriär har Julee Cruise släppt fyra studioalbum och hon har även hoppat in som sångerska i bandet The B-52's.

Hon blev 65 år.