Olivia Newton-John är död

Olivia Newton-John är främst känd för sin huvudroll som Sandy i musikalen ”Grease”, hennes stora genombrott 1978 då hon spelade mot John Travolta. Både rollen som "Sandy" och låtarna "You're the One that I Want", "Summer Nights" och "Hopelessly Devoted to You", blev ikoniska, rapporterar TMZ.

"Grease" följdes upp med bland annat filmen "Xanadu". Artistens största hit var "Physical" 1981, som slog alla rekord vad gäller topplaceringar på listor under 1980-talet.

Sångerskan, född i Storbritannien men uppvuxen i Australien, blev adlad av det brittiska kungahuset 2019. Hon har förärats Grammy-priset flera gånger.

Olivia Newton-John dog fridfullt på sin ranch i södra Kalifornien, USA, på måndag morgon, enligt maken John Easterling.

Någon dödsorsak anges inte, men Olivia Newton-John diagnosticerades för 30 år sedan för första gången med bröstcancer.

"Olivia har varit en symbol för segrar och hopp i över 30 år när hon delat med sig av sin resa med bröstcancer", skriver familjen på Instagram.

"Min kära Olivia, du gjorde allas våra liv så mycket bättre. Din påverkan var otrolig. Jag älskar dig så mycket. Vi ses i slutet av vägen och vi kommer alla att vara tillsammans igen. Din från det första ögonblick jag såg dig, och för evigt! Din Danny, din John!", skriver John Travolta.