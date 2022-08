Så blir höstsäsongen på SVT

Fakta: SVT-hösten i urval "Tunna blå linjen" Succéserien om de patrullerande Malmöpoliserna Magnus, Sara, Jesse, Faye, Leah och Dani är tillbaka i en andra säsong. Den här gången råkar de ut för något riktigt omskakande och tvingas ifrågasätta sina värderingar och livsval. Premiär 18 september. "Kenny Starfighter" Johan Rheborg återvänder till rollen som den hårfagre barnprogramshjälten Kenny Starfighter för att bekämpa den onde doktor Deo. Premiär 16 september. "Komiker utan gränser" Ny fredagsunderhållning där Pernilla Wahlgren, Kristina Petrushina, Per Andersson och David Batra tävlar i pinsamma utmaningar i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Programledare är Robin Paulsson. Premiär 16 september. "Spelskandalen" Dramaserien bygger på verklighetens spelskandal med matchfixningar och svindlande insatser i början av 90-talet. Björn Elgerd spelar sportfantasten Bosse från Piteå, som dras in allt djupare i härvan. Premiär 12 september. "Bror" Dramaserie om hur ett kompisgäng i Eslöv snubblar över en stor summa pengar i ett ödehus. Premiär 19 augusti. "1 mot Sverige" Frågesporten återvänder med fler spektakulära experiment. Babben Larsson programleder, flankerad av Farah Abadi och Erik Ekstrand. Premiär 16 september. "Försvunna människor" Mörkt drama om tankbilsföraren Erwin (Peter Viitanen), vars beslut att smuggla in syriska flyktingar i Sverige får dramatiska konsekvenser. Premiär 7 november. "Äntligen!" Peter Dalle, Ulla Skoog, Johan Ulveson, Lena Endre, Claes Månsson och Suzanne Reuter återförenas i en "Länge leve Bernie"-liknande dramakomedi om en död Nobelpristagare. Visas i julhelgen. "IFS – invandrare för svenskar" Humorfrågesport där tre majoritetssvenskar tävlar i invandrarkunskap med hjälp av en mångkulturell kändispanel. Programledare är Ahmed Berhan. Premiär 28 augusti. "Genjägarna" Deltagare får svar om sitt ursprung och hjälp att hitta saknade familjemedlemmar med hjälp av DNA-teknik. Premiär 13 november. "Hårt väder" David Batra trotsar världens mest extrema väder för att lära sig om hur människorna som bor där anpassar sig. Premiär 1 november. "Den svenska dokusåpan" Dokumentärserie om den svenska dokusåpans glansdagar med "Robinson", "Baren" och "Big brother". Premiär 13 september. "Sommaren i Grums" Hanna Hellquist renoverar sin pappas gård i Värmland med hjälp av kända vänner. Premiär 23 augusti.

Som en korsning av "Bäst i test" och "Dolda kameran". Så beskriver Pernilla Wahlgren SVT:s nya satsning "Komiker utan gränser", som dyker upp i rutan 16 september.

Under ledning av Robin Paulsson ska Wahlgren, Kristina Petrushina, Per Andersson och David Batra tävla mot varandra i att utföra olika pinsamma uppgifter på offentliga platser i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Tävlingarna handlar bland annat om att få flest kramar från främlingar – utan att be om dem.

— Det var faktiskt jättejobbigt. Det jobbigaste är nog när man ser på en människa man pratar med att de tycker att man är en obehaglig person och börjar backa, säger Pernilla Wahlgren vid SVT:s presentation av höstens program.

— I Danmark vet de inte vem jag är så då tänker de "den här tjejen är helt knäpp i huvudet" medan i Sverige blir det "herre gud, Pernilla Wahlgren har tappat det helt", fortsätter hon.

För Pernilla Wahlgren var inspelningen av "Komiker utan gränser" plågsam. "Det var faktiskt jättejobbigt", säger hon.

Mångkulturell frågesport

Ny humorsatsning är även "IFS – invandrare för svenskar" – en frågesport där tre tävlande svenskar utan invandrarbakgrund ska belägga olika påståenden från en mångkulturell tiomannapanel med sant eller falskt.

I panelen sitter bland andra Farah Abadi, Douglas "Dogge" León och Chang Frick.

— Det är verkligen en gott och blandat-påse. Vi har samlat karaktärer från alla hörn, säger komikern Ahmed Berhan, som är programledare.

Det kommer att bli högt i tak för skämt om olika kulturer och fördomar. Sådant kan vara kontroversiellt, men Ahmed Berhan tror att publiken främst kommer att se det som ett roligt program.

— Vi hade en så pass bra stämning på inspelningen och jag tror att tittarna kommer att sugas in i det. Om folk sedan känner för att diskutera, visst absolut, men det här är underhållning, säger han.

Ahmed Berhan leder den humoristiska frågesporten "IFS – invandrare för svenskar".

Batra i extremväder

Det blir mycket av David Batra på SVT framöver. Först utsätts han för socialt jobbiga situationer i "Komiker utan gränser". Sedan väntar ännu hårdare prövningar i "Hårt väder". I programserien reser den svenske komikern runt och besöker några av världens blåsigaste, varmaste, kallaste, torraste eller blötaste platser.

— Jag har alltid varit intresserad av hur människor kan hantera extrema situationer. Och vi kanske måste lära oss det här. Man kan ju hoppas att mänskligheten kan lösa klimatfrågan så gott det går, men det går inte att förneka att vädret blir mer och mer extremt, säger Batra.

I julhelgen återförenas det gamla Lorrygänget med Peter Dalle, Ulla Skoog, Johan Ulveson, Lena Endre, Claes Månsson och Suzanne Reuter i dramakomediserien "Äntligen".

David Batra är dubbelt aktuell på SVT i höst.

Dalle spelar död

I serien spelar Peter Dalle en man som somnar in och avlider fem dagar innan världen ska få veta att han är nästa Nobelpristagare i ekonomi. Hans gamla vänner vill ändå lägga beslag på priset och bestämmer sig för att mörka dödsfallet, bland annat genom att maskera sin döde vän i mössa och solglasögon.

— Det var extremt trevligt att jobba ihop. Det är några år sedan sist och det blir mycket skvaller mellan oss, säger Claes Månsson om återträffen.

Månsson uppskattar den sortens galghumor som serien bjuder på, berättar han.

— Den bästa humorn är den som tangerar det lite hemska. Det låter så pretentiöst att säga det, men det är en smärtpunkt. Det är den som gör det extra roligt. Man är ju inte dummare än att man förstår att livet tar slut och att jag är närmare slutet nu.

Att Peter Dalle inte har några repliker var skönt, skämtar Månsson.

— Tack och lov. Men han pratade väldigt väldigt mycket i pauserna och hade synpunkter.