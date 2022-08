Östersjöfestivalen firar 20 år – i dystert läge

Festivalen pågår mellan 25 augusti och 3 september i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Temat för i år är bildningens betydelse för ett hållbart och öppet samhälle.

Deltar under festivalen gör bland andra den Grammy-vinnande ensemblen Kremerata Baltica med ledaren Gidon Kremer, den isländske pianisten Víkingur Ólafsson och Cirkus Cirkör, tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester, samt ensemblen L’Arpeggiata och ryska dirigenten Dima Slobodeniouk.

Alla konserter sänds i P2.

Berwaldhallens foajéer fylls under festivalen med utställningar om Östersjön. På plats den 25 augusti finns också organisationerna Race for the Baltic, WWF, WWF Sweden Youth, Voice of the Ocean, Hållbara hav, Finlandsinstitutet, John Nurminens Stiftelse och Museet Vrak.